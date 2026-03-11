Το ελληνόκτητο «Star Gwyneth» δεν υπέστη σοβαρές ζημιές και, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το πλήρωμά του παραμένει ασφαλές

Ένα ελληνόκτητο πλοίο συγκαταλέγεται στα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν στις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για το πλοίο «Star Gwyneth», που φέρει σημαία των Νήσων Μάρσαλ και ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk του εφοπλιστή Πέτρου Παππά. Το πλοίο κατασκευής 2006 χτυπήθηκε από βλήμα περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι στις 02:05 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση δημιουργήθηκε τρύπα περίπου δύο μέτρων στο πρώτο αμπάρι φορτίου, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και οι δεξαμενές έρματος.

Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με ασφάλεια

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, το πλήρωμα του πλοίου κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Το πλοίο πάντως φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και παρουσιάζει κλίση, γεγονός που δείχνει ότι η κατάσταση του σκάφους παραμένει κρίσιμη.

Το «Star Gwyneth» είναι πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου χωρητικότητας περίπου 83.000 dwt και ανήκει στον στόλο της Star Bulk Carriers, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο.

Η εταιρεία, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται έναν στόλο με περισσότερα από 160 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.

Το τρίτο πλοίο που χτυπήθηκε στην περιοχή

Η επίθεση στο «Star Gwyneth» καταγράφηκε ως το τρίτο περιστατικό πλήγματος σε πλοίο μέσα σε λίγες ώρες, στο πλαίσιο των επιθέσεων που σημειώνονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα άλλο πλοίο της ίδιας εταιρείας, το «Star Maria», κατάφερε να περάσει το στενό και να εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο την Τρίτη, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μάλιστα, σύμφωνα με τα δεδομένα ναυσιπλοΐας, αποτελεί ένα από τα μόλις δύο δυτικά πλοία που έχουν καταγραφεί να αποχωρούν από την κρίσιμη περιοχή τις τελευταίες πέντε ημέρες.

Η Star Bulk θεωρείται ένας οικονομικά ισχυρός ναυτιλιακός όμιλος, με συνδυασμένη ρευστότητα που φτάνει περίπου τα 420 εκατομμύρια δολάρια.

Είχαν προειδοποιήσει οι Φρουροί της Επανάστασης

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν προβεί σε ανακοίνωση στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, προειδοποιώντας ότι θα ανοίξουν πυρ εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να διέλθει από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Ο διοικητής του σώματος, μάλιστα, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι τα Στενά «είναι κλειστά» και ότι το Ιράν θα πλήξει κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει.

