Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για το παγκόσμιο πετρέλαιο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης ότι κατέστρεψαν 16 ιρανικά σκάφη που είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), «οι δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία στις 10 Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στο Στενό του Ορμούζ».

Η κλιμάκωση της έντασης

Η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να μεταφέρεται πλέον και στη θάλασσα, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται επικίνδυνα και τις προειδοποιήσεις ότι η επόμενη φάση του πολέμου θα μπορούσε να είναι η πιο καταστροφική μέχρι σήμερα.

Εκτός από τους βομβαρδισμούς σε πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής, με την Τεχεράνη και τη Βηρυτό να δέχονται ισχυρά πλήγματα από Ισραήλ και ΗΠΑ, το Ιράν φαίνεται να ανοίγει και ένα νέο μέτωπο: αυτό των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δυτικών υπηρεσιών, στόχος της Τεχεράνης θα μπορούσε να είναι η διατάραξη της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Εάν η θαλάσσια οδός κλείσει ή γίνει επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα, οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν, ασκώντας τεράστια πίεση στη διεθνή οικονομία.

Τα σκάφη που καταστράφηκαν θεωρούνταν ικανά να ποντίσουν ναυτικές νάρκες στη θαλάσσια περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από το στενό πέρασμα. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία στο στενότερο σημείο τους έχουν πλάτος μόλις περίπου 34 χιλιόμετρα.

Πώς οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 16 ιρανικά σκάφη στα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα και βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνονται πλοία να πλήττονται από πυραύλους και να καταστρέφονται από ισχυρές εκρήξεις. Στις εικόνες διακρίνονται μικρά σκάφη να διαλύονται έπειτα από πλήγμα, ενώ η επιχείρηση παρακολουθείται από αέρος.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs March 10, 2026

Η προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν

Για το θέμα παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στο Truth Social, προειδοποιώντας το Ιράν για τις συνέπειες αν επιχειρήσει να ναρκοθετήσει τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

«Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως. Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν άμεσα, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίθεση σε εμπορικό πλοίο κοντά στο Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Λίγο πριν από τις 05:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε ότι εμπορικό πλοίο δέχθηκε επίθεση στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Το περιστατικό ενισχύει τους φόβους ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να μετατραπεί σε ανοιχτή σύγκρουση και στη θάλασσα, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν πλέον ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του πλανήτη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ