Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ του «Ferto» με τον Akyla

Επιμέλεια:  Μάκης Σταθάτος
Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το βιντεοκλίπ του «Ferto» με τον Akyla

bet365

Παρουσιάστηκε το «Ferto» του Akyla, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Αποκαλύφθηκε το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η παρουσίαση έγινε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», με οικοδεσπότες τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο «Sing for Greece». Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision, θα φιλοξενηθεί στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Αυστρίας από τις 12 έως τις 16 Μαΐου. Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του α' ημιτελικού στις 12 Μαΐου, ενώ η Κύπρος με την Antigoni Baxton και το τραγούδι «Jalla», θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του β' ημιτελικού στις 14 Μαΐου.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

 

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 