Το ξαφνικό γλέντι που στήθηκε στο μετρό Σύνταγμα με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη»

Στο πιο viral βίντεο αυτή τη στιγμή στο TikTok, η Ανδρομάχη ερμηνεύει τον «Λευτέρη» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και το μετρό Σύνταγμα γίνεται μια τεράστια πίστα.

Tο βίντεο με την Ανδρομάχη να τραγουδάει τον «Λευτέρη» της Αλίκης Βουγιουκλάκη και το αναπάντεχο γλέντι που στήθηκε στον σταθμό μετρό Σύνταγμα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τα τελευταία εικοσιτετραώρα και είναι το πιο viral βίντεο που παίζει και ξαναπαίζει αυτή τη στιγμή στο TikTok.

Η 31χρονη τραγουδίστρια Ανδρομάχη εμφανίστηκε πριν τρεις ημέρες στο Σύνταγμα, μαζί με ένα σύνολο μουσικών και χορευτών και ερμήνευσε τον θρυλικό «Λευτέρη» κάνοντας για μερικά λεπτά τον κόσμο να σταματήσει ό,τι κάνει και να χαρεί τη στιγμή.

