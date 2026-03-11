Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο: Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

«Οι στίχοι τα λένε καλύτερα απ’ ό,τι μπορώ να πω εγώ», δηλώνει η συγγραφέας.

Μια ιδιαίτερη ιστορία κρύβεται πίσω από ένα τραγούδι που έγραψε η συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίνα Ναχμία για τον σπουδαίο σόουμαν Γιώργο Μαρίνο. Όπως αποκάλυψε η ίδια στο Newsbomb.gr, οι στίχοι γεννήθηκαν πριν από πολλά χρόνια, εμπνευσμένοι από τη ζωή και τον πόνο που κουβαλούσε ο καλλιτέχνης.

«Οι στίχοι τα λένε καλύτερα απ’ ό,τι κι αν πω εγώ. Με έκανε ο πόνος αυτού του παιδιού να τα γράψω», ανέφερε.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr