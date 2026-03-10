Συγκλονιστικό βίντεο από τη Μέση Ανατολή: Η στιγμή που F-16 των ΗΑΕ καταδιώκει ιρανικό drone πάνω από παραλία στο Ντουμπάι

Τουρίστες στο Ντουμπάι παρακολουθούσαν μια απίστευτη αερομαχία, όταν ένα F-16 των ΗΑΕ καταδίωκε ένα ιρανικό drone.

Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι η στιγμή που ένα μαχητικό F-16 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδιώκει ένα ιρανικό drone Shahed-136 πάνω από την παραλία Al Mamzar στο Ντουμπάι.

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει σοκαρισμένους λουόμενους να κοιτούν τον ουρανό καθώς το drone πετά χαμηλά πάνω από το νερό. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το F-16 μπαίνει στο πλάνο και εκτοξεύει έναν πύραυλος AIM-9X Sidewinder (ένας θερμικά καθοδηγούμενος πύραυλος αέρος-αέρος σχεδιασμένος για κοντινές αναμετρήσεις), προς το drone.

Το επιθετικό drone καταστρέφεται λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την πρόσκρουση.

113 drones αναχαιτίστηκαν

Η αναχαίτιση έγινε αφού το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωνε την Κυριακή ότι συνολικά εντοπίστηκαν 117 drones, με 113 να έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί, ενώ τέσσερα έπεσαν εντός της χώρας.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε 16 ιρανικούς πυραύλους, ενώ ένας πύραυλος έπεσε στη θάλασσα.

Το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά σφοδρών επιθέσεων σε όλη τη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ, επιτιθέμενο στα ΗΑΕ καθώς και σε άλλα κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία.

Τα ΗΑΕ ισχυρίζονται ότι το Ιράν έχει εκτοξεύσει 238 βαλλιστικούς πυραύλους κατά της επικράτειάς τους από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, με 221 να έχουν καταστραφεί και μόνο δύο να φτάνουν στον προορισμό τους.

