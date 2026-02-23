Η Αναστασία Γιάμαλη απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη για το βίντεο με τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και την παρέμβαση του υπουργού στην εκπομπή της.

Σκληρή απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη έδωσε η Αναστασία Γιάμαλη σχετικά με τα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και την παρέμβαση του υπουργού Υγείας στην εκπομπή της στο Mega. Αφορμή στάθηκε ένα Tweet του υπουργού μετά την παρέμβαση στην εκπομπή της δημοσιογράφου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από τον γιατρό Δημήτρη Ζιαζιά, ισχυριζόμενος ότι έχει στα χέρια του βίντεο στο οποίο φαίνεται να τον γρονθοκοπεί. Μάλιστα, βγαίνοντας στον αέρα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» διαβεβαίωσε την Αναστασία Γιάμαλη που φιλοξενούσε τον γιατρό στο στούντιο, ότι θα της στείλει το επίμαχο βίντεο. Κάτι που τελικά δεν έγινε, καθώς όπως είπε η Αναστασία Γιάμαλη, ο Άδωνις Γεωργιάδης αρκέστηκε σε ένα screenshot, στο οποίο φαίνεται ο γιατρός να έχει απλώς υψωμένη την γροθιά του.

«Ξέρει καλά να το παίζει επαναστάτης, αλλά όταν θέλεις να κάνεις επανάσταση να είσαι έτοιμος να αναλαμβάνεις την ευθύνη», ανέφερε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, ενώ απευθυνόμενος στον γιατρό είπε: «Με έχετε βρίσει, με έχετε φτύσει και σας την έχω ”χαρίσει”. Πάει πολύ».

Και συνέχισε: «Έπρεπε να του έχω κάνει αυτόφωρο τελικά.Μην παίζουν με την καλοσύνη και την ευγένειά μου. Μαζεύτηκαν οι τραμπούκοι του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΚΚΕ, έδειραν την Αστυνομία».

«Δεν έχει στείλει ακόμα το βίντεο»

Λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής της Κυριακής (22/2), η Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν έχει στείλει το επίμαχο βίντεο, παρότι είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα το πράξει. Ο υπουργός Υγείας είχε υποστηρίξει το Σάββατο (21/2) από τον «αέρα» της εκπομπής πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτύπησε τον πολιτικό του προϊστάμενο», στα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Έχω λάβει πολλά μηνύματα για το κατά πόσο μου έστειλε τελικά ο υπουργός Υγείας το βίντεο όπου φαίνεται ο κ. Ζιαζιάς να τον χτυπάει. Δεν έχω λάβει τίποτα πέρα από την ανάρτηση με την γνωστή εικόνα. Εμείς θα μείνουμε στο θέμα και περιμένουμε την απάντηση του υπουργού. Τα λέμε στις 15:20 στις Εξελίξεις Τώρα στο Mega», έγραψε η δημοσιογράφος, ενημερώνοντας όσους είχαν ακούσει τον υπουργό το Σάββατο να δεσμεύεται πως θα στείλει το επίμαχο βίντεο και να προειδοποιεί μάλιστα πως επειδή «θα γίνει viral» θα πρέπει να στείλει «αναγκαστικά» τον γιατρό στο πειθαρχικό «επειδή χτυπήσει τον πολιτικό του προϊστάμενο».

Όπως ανέφερε η Αναστασία Γιάμαλη, o υπουργός Υγείας αντ’ αυτού ανέβασε στα social media μία φωτογραφία που -όπως είχε γράψει σε ανάρτησή του στο Facebook το Σάββατο- επιβεβαιώνει την επίθεση που δέχτηκε από τον γιατρό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, Δημήτρη Ζιαζιά.

Η ανάρτηση του Γεωργιάδη και οι αιχμές για τα νούμερα της εκπομπής

Ακολούθησε ένα tweet του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η Αναστασία Γιάμαλη παίζει μονοθεματικά τον ίδιο στην εκπομπή της προκειμένου να παρέμβει ξανά, διότι την προηγούμενη μέρα που το έκανε, τα νούμερα της τηλεθέασής της ανέβηκαν κατακόρυφα. Μάλιστα, εμφάνισε μια καρτέλα με τα 15λεπτα της τηλεθέασης της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», προκειμένου να δείξει την άνοδο κατά την διάρκεια της παρέμβασής του.

«Χθες έκανα μια παρέμβαση στην εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη διότι είχε εκεί τον γιατρό από την Νίκαια που έλεγε ότι ήταν ένας «ειρηνικός διαδηλωτής». Σήμερα για να με «εκθέσει» παίζει ξανά και ξανά μου λένε, ένα βίντεο που ο «ειρηνικός» διαδηλωτής στέκεται μαζί με άλλους, μου μπλοκάρουν δια της βίας την είσοδο σε ένα Νοσοκομείο που έχω όλο το δικαίωμα να πάω και σε αυτό το βίντεο σηκώνει την γροθιά του να με κτυπήσει και αστοχεί… το έγκλημα μου σε αυτό το βίντεο, είναι ότι σε αυτό δεν με πέτυχε. Θα κάτσω στην επόμενη μου επίσκεψη εκεί να με κτυπήσουν on camera για να είναι χαρούμενη η φίλη μου η Αναστασία.

Αν και είμαι στον Μόλυβο της Λέσβου διότι είναι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς παίζει μονοθεματικά εμένα προκαλώντας με να βγω πάλι όπως χθες και να πούμε τα ίδια. Καταλαβαίνω ότι χθες με το που βγήκα τα νούμερα της τηλεθέασης της πήγαν εξαιρετικά καλά, ξεκίνησε με 7,4 και όταν βγήκα έφθασε και 17,5 μετά άρχισε πάλι να πέφτει…αλλά οκ δεν θα το κάνουμε αυτό κάθε μέρα Αναστασία μου, φτάνει μία φορά.

Ως προς «τις ανησυχίες» ότι θέλουμε να πουλήσουμε το Νοσοκομείο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο του ΕΣΥ σε Αραβικά Funds η απάντηση μου είναι ότι: ευτυχώς έχουμε Φεβρουάριο διότι και πού να σφίξουν οι ζέστες;…προφανώς δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο θέμα.

Ως προς τα έργα και το εάν είναι καλά ή όχι τις επόμενες μέρες θα καλέσω πάλι τους βουλευτές και θα πάω με όσα ΜΜΕ θέλουν, να τα δείξουμε ένα ένα και να καταλάβει ο κόσμος αν αλλάζουμε το νοσοκομείο προς το καλύτερο ή το χειρότερο ….ελπίζω, όπως λέει και η κα Γιάμαλη ότι δεν θα με εμποδίσουν οι «ειρηνικοί» διαδηλωτές αυτή την φορά και έτσι όλοι σας θα δείτε ανεμπόδιστα τα έργα, που άλλωστε ο Ελληνικός Λαός έχει πληρώσει σε ένα νοσοκομείο που του ανήκει.

Καλή Σαρακοστή από την Λέσβο μήν περιμένετε κάθε μέρα να σας κάνω τηλεοπτικό πρόγραμμα, έχω και οικογένεια».

Χθες έκανα παρέμβαση στην εκπομπή της @AGiamali στο @MegaTvOfficial διότι είχε εκεί τον γιατρό από την Νίκαια που έλεγε ότι ήταν ένας «ειρηνικός διαδηλωτής». Σήμερα για να με «εκθέσει» παίζει ξανά και ξανά μου λένε, ένα βίντεο που ο «ειρηνικός» διαδηλωτής στέκεται μαζί με άλλους,… pic.twitter.com/wHlztoJncx — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 22, 2026

Η απάντηση της Γιάμαλη: «Δεν είστε η Μπέτυ Γκολεμά»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη δεν έμεινε ασχολίαστη από την Αναστασία Γιάμαλη, η οποία του απάντησε με κασυτικό τρόπο. «Δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε, ασχολείται με τα νούμερα της τηλεθέασής μου», σχολίασε η δημοσιογράφος του MEGA.

«Προφανώς δεν απαντά σε τίποτα από όσα δείξαμε. Ως μετρ των εντυπώσεων, όμως, προσπαθεί έτσι να τη γυρίσει την μπιφτέκα που λένε και στο χωριό μου. Λέει για διάφορα, λέει πως έπρεπε να κάτσει να τον χτυπήσει… Μα δεν προκύπτει, μα δεν ήταν καν μπροστά εκεί στον Δημήτρη Ζιαζιά στον γιατρό. Φτάνει όμως μέχρι το σημείο – εδώ κοντινό το θέλω τώρα, κάμερα σε μένα, για να μιλάμε με όρους που καταλαβαίνει- ο αξιότιμος κύριος υπουργός Υγείας για να μην απαντήσει του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε της εικόνας που ανήρτησε, να ασχοληθεί με τα νούμερα της τηλεθέασης μου», επισήμανε συνέχεια η Αναστασία Γιάμαλη

Και πρόσθεσε: «Για να μας πει τι; Για να μας πει ότι εκείνος ”πούλησε” χθες. Υπουργέ, με όλο τον σεβασμό, δεν είστε η Ντέπυ Γκολεμά. Υπουργός Υγείας είστε. Γι’ αυτό που αναρτήσατε, και αποκαλύφθηκε ότι καταρρίφθηκε η ακρίβεια και η αλήθεια του, θα απαντήσετε; Εμένα δεν με νοιάζουν τα νούμερα. Αυτά τα συζητάω με τον Σταμάτη Μαλέλη. Στο ρεπορτάζ μας θα απαντήσετε; Στο ότι βγήκατε σε πανελλαδικής εμβέλειας κανάλι και είπατε εγώ έχω βίντεο που θα γίνει viral και δεν μου το στείλατε ποτέ θα απαντήσετε;».

