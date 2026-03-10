Σοκάρει ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Δίνω μάχη με τον καρκίνο, ξεκινάω τις χημειοθεραπείες μου»

Ο Γιάννης Αεράκης αποκαλύπτει τη μάχη του με τον καρκίνο και συγκλονίζει. «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα».

Με ένα βίντεο που ξεχειλίζει από αλήθεια και συναισθηματική φόρτιση, ο γνωστός YouTuber Γιάννης Αεράκης αποκάλυψε στους ακολούθους του τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετωπίζει με την υγεία του.

Χωρίς φίλτρα, ο Γιάννης μοιράστηκε τη διάγνωσή του, κάνοντας γνωστό πως ξεκινά άμεσα τον κύκλο των χημειοθεραπειών.

