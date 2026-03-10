Περιμένοντας τον βομβαρδισμό: «Πρέπει να καλυφθούμε», λέει on air ο πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ

Η στιγμή που ο πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαϊδης, ενημερώνεται ότι πρέπει να καλυφθεί, λόγω των βομβών που ίπτανται πάνω από το κεφάλι του.

Κατά τη διάρκεια ανταπόκρισης από τον Νότιο Λίβανο, όπου μαίνεται ο πόλεμος, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαΐδης, βρέθηκε on air σε μια... άβολη αλλά συνηθισμένη σε τέτοιες περιπτώσεις στιγμή, αφού έπρεπε να διασφαλίσει την ασφάλειά του, πέφτοντας στο δάπεδο μιας ταράτσας...

«Μου λένε ότι καλύτερα θα είναι να χαμηλώσουμε λιγάκι, γιατί ακούμε το θόρυβο ενός αεροπλάνου και αυτό είναι που κινητοποιεί εδώ τους ανθρώπους. Υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι εδώ. Μου λένε ότι θα πρέπει να καλυφθούμε, να χαμηλώσουμε λιγάκι γιατί ενδεχομένως έτσι θα έχουμε καλύτερη προστασία, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα είναι αρκετό.

Είμαστε σε μια ταράτσα, σε μια απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κτίριο το οποίο έχει επισημανθεί ο στόχος. Είμαστε όμως πιο ψηλά από τον στόχο, οπότε πιστεύουμε ότι από εδώ θα είμαστε ασφαλείς», είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν διακοπεί η σύνδεση με το κεντρικό στούντιο του ΣΚΑΪ.

