Η στιγμή της επίθεσης στο συνεργείο του Open στη Βηρυτό: Διακόπηκε η σύνδεση με τη Μαρία Καρχιλάκη (vid)

Αντιμέτωπο με εξαγριωμένους πολίτες στη Βηρυτό βρέθηκε το συνεργείο του Open.

Ένταση επικράτησε κατά την διάρκεια της σύνδεσης με το συνεργείο του Open στη Βηρυτό, την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής (7/3).

Η ανταποκρίτρια βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου, όταν ένας άνδρας έβαλε το χέρι και έκρυψε τον τηλεοπτικό φακό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για εκτοπισμένους πολίτες που απαίτησαν να φύγει το συνεργείο από την περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί απότομα η μετάδοση.

«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», είπε η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που χέρια έκλειναν βίαια την κάμερα, με αποτέλεσμα η εικόνα να χαθεί.

«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάμε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο η Εύα Αντωνοπούλου.

