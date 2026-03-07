Η στιγμή της επίθεσης στο συνεργείο του Open στη Βηρυτό: Διακόπηκε η σύνδεση με τη Μαρία Καρχιλάκη (vid)
Ένταση επικράτησε κατά την διάρκεια της σύνδεσης με το συνεργείο του Open στη Βηρυτό, την ώρα που η Μαρία Καρχιλάκη μετέδιδε το ρεπορτάζ στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων το βράδυ της Παρασκευής (7/3).
Η ανταποκρίτρια βρισκόταν σε απευθείας σύνδεση και συνομιλούσε με την Εύα Αντωνοπούλου, όταν ένας άνδρας έβαλε το χέρι και έκρυψε τον τηλεοπτικό φακό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για εκτοπισμένους πολίτες που απαίτησαν να φύγει το συνεργείο από την περιοχή, με αποτέλεσμα να διακοπεί απότομα η μετάδοση.
«Έχουμε ένα πρόβλημα, δεν θέλουν οι άνθρωποι να είμαστε εδώ», είπε η Μαρία Καρχιλάκη στη ζωντανή σύνδεση, την ώρα που χέρια έκλειναν βίαια την κάμερα, με αποτέλεσμα η εικόνα να χαθεί.
«Ελπίζουμε να μην κινδυνεύσουν οι συνάδελφοι, τους αφήνουμε να πάμε σε ένα ασφαλές σημείο», ανέφερε από το στούντιο η Εύα Αντωνοπούλου.
- Το κρυμμένο οπλοστάσιο του Ιράν: Οι «υπόγειες πόλεις πυραύλων» που βρίσκονται σε πολλές επαρχίες
- Η Μαντόνα πριν 30 χρόνια φόρεσε σε συναυλία τη φανέλα της Θέλτα: Τώρα η πρόεδρος της ομάδας την ψάχνει απεγνωσμένα
- Έλληνας στο Άμπου Ντάμπι για τους βομβαρδισμούς: «Αφού ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, όλα τα άλλα θα τα βολέψουμε…» (vid)
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ρισπέκτ στον πολεμικό ανταποκριτή του ΣΚΑΪ: Πύραυλοι «σκάνε» LIVE πάνω από το κεφάλι του αλλά συνεχίζει απτόητος! (vid)
- Δημήτρης Οικονόμου: «O Σάντσεθ έκανε... κωλοτούμπα και δεν είναι ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου» (vid)
- Άδωνις Γεωργιάδης κατά Λάκη Λαζόπουλου και MEGA: Κατέθεσε μήνυση και αγωγή μετά το «Αλ Τσαντίρι News»