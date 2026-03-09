Επική ατάκα Μπεκατώρου στο Chase: «Τα μεγέθη δεν μετράνε πολλές φορές»
Η Μαρία Μπεκατώρου για ακόμα μια φορά χάρισε μια ξεκαρδιστική ατάκα στο σημερινό επεισόδιο (9/3) του «The Chase», στο Mega.
Τον τελευταίο καιρό η Μαρία Μπεκατώρου έχει χαρίσει ξεκαρδιστικές ατάκες στο κοινό κατά την παρουσίαση του «The Chase». Αντίστοιχα και σήμερα (9/3) το πλατό «λύγισε» μετά από το σχόλιο της σε ερώτηση για το μέγεθος...του Δούναβη.
Η ερώτηση που παρατέθηκε στον παίκτη στο τηλεπαιχνίδι του Mega ήταν: «Ποιος είναι ο ποταμός που διαρρέει τις περισσότερες πρωτεύουσες κρατών».
