Τέμπη: Εντολή για κατάσχεση υπολογιστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τρία χρόνια μετά το δυστύχημα

Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για το βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς διατάχθηκε η κατάσχεση υπηρεσιακών υπολογιστών πραγματογνωμόνων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Νέα τροπή παίρνει η δικαστική διερεύνηση για το βιντεοληπτικό υλικό που σχετίζεται με την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, μετά από εντολή για κατάσχεση υπηρεσιακών υπολογιστών πραγματογνωμόνων που εργάζονται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εξετάζεται η διαχείριση υλικού που αφορά την εμπορική αμαξοστοιχία που εμπλέκεται στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Η απόφαση της έδρας ήρθε έπειτα από κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, ο οποίος είναι δικαστικός πραγματογνώμονας. Αρχικά δήλωσε ότι δεν διατηρεί σχετικό υλικό, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι στον υπηρεσιακό υπολογιστή του υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο από την τραγωδία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αρχική του απάντηση οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν επιθυμούσε να «εμπλέξει» την υπηρεσία του, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου.

Με εντολή της έδρας, αστυνομικοί του Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας, άνδρες της Δικαστικής Αστυνομίας καθώς και η εισαγγελέας της έδρας μετέβησαν στους χώρους εργασίας των δύο πραγματογνωμόνων προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσχεση των υπολογιστών.

Παρότι ο δεύτερος πραγματογνώμονας αρνήθηκε ότι υπάρχει σχετικό υλικό στον δικό του υπηρεσιακό υπολογιστή, η εντολή κατάσχεσης εκτελείται κανονικά και για τη δική του περίπτωση.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, είχε ήδη ζητηθεί από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα να παραδώσουν προσωπικά κινητά τηλέφωνα και σκληρούς δίσκους για περαιτέρω έλεγχο των αρχείων.

