Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»

Το σχόλιο της Νατάσας Γιάμαλη, για τη μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Λάκη Λαζόπουλου για όσα είπε στην εκπομπή του.

Ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο έκανε σήμερα (7/3) η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη από το βήμα της εκπομπής της, το οποίο απευθυνόταν στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη μήνυση που έκανε στον Λάκη Λαζόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Υπουργός Υγείας έκανε μήνυση στον κωμικό λέγοντας ότι εξαπέλυσε εναντίον του «για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία».

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr