Άδωνις Γεωργιάδης: Μοίρασε τριαντάφυλλα σε γυναίκες στον «Ερυθρό Σταυρό» για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, το οποίο είχε εφημερία την Κυριακή (8/3), προκειμένου να τιμήσει τις γυναίκες που εργάζονται στον χώρο της υγείας, αλλά και τις ασθενείς και συνοδούς που βρίσκονταν εκεί.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υπουργός Υγείας μοίρασε τριαντάφυλλα στις γυναίκες του νοσοκομείου ως συμβολική κίνηση αναγνώρισης και εκτίμησης για την καθημερινή τους προσφορά. Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη και ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνομίλησε με εργαζόμενες, ασθενείς και συνοδούς, τονίζοντας τη σημασία του ρόλου των γυναικών τόσο στον χώρο της υγείας όσο και στην κοινωνία γενικότερα.

«Οι γυναίκες αξίζουν σεβασμό, φροντίδα και αναγνώριση για όσα προσφέρουν καθημερινά στην οικογένεια, την κοινωνία και το σύστημα υγείας», ανέφερε μεταξύ άλλων, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης και εκτίμησης. «Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες», πρόσθεσε.

