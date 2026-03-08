Έκρηξη σε διαδήλωση έξω από την κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά από πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε διαδήλωση έξω από το Gracie Mansion, κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Δύο άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση μετά την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού κατά τη διάρκεια αντιισλαμικής διαδήλωσης έξω από την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο έξω από το Gracie Mansion, όπου βρισκόταν εκείνη την ώρα ο δήμαρχος.

Η διαδήλωση είχε οργανωθεί από τον συντηρητικό influencer, Τζέικ Λανγκ και συγκέντρωσε περίπου 20 άτομα, ενώ σε αντιδιαδήλωση παραβρέθηκαν 125 συμμετέχοντες. Η αστυνομία είχε χωρίσει τις δύο ομάδες σε διαφορετικές ζώνες, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα.

Σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της Αστυνομία Νέας Υόρκης (NYPD), Τζέσικα Τις, δύο ύποπτοι -ο Εμίρ Μπαλάτ και ο Ιμπραήμ Καγιούμι- συνελήφθησαν επί τόπου και βρίσκονται υπό κράτηση. Οι αρχές εξετάζουν δύο μηχανισμούς που εντοπίστηκαν στο σημείο.

Εκπρόσωπος του Federal Bureau of Investigation ανέφερε ότι οι συλληφθέντες ανακρίνονται από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ένταση κορυφώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι όταν ένας διαδηλωτής ψέκασε αντιδιαδηλωτές με σπρέι πιπεριού. Λίγο αργότερα, ένας 18χρονος από την ομάδα των αντιδιαδηλωτών φέρεται να άναψε και να πέταξε έναν εκρηκτικό μηχανισμό προς την πλευρά της συγκέντρωσης.

Οι δύο συλληφθέντες κατάγονται από την Πενσιλβάνια και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να επηρεάστηκαν από την εξτρεμιστική οργάνωση ISIS, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το NBC News. Παράλληλα, ερευνητές αναμένεται να πραγματοποιήσουν έρευνες στα σπίτια τους και στις ηλεκτρονικές τους συσκευές.

Η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας ερευνά επίσης σημείο κοντά στο Gracie Mansion, όπου εκτιμάται ότι οι ύποπτοι είχαν σταθμεύσει το όχημά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Ο δήμαρχος Μαμντάνι ευχαρίστησε τις αρχές για την άμεση αντίδρασή τους και καταδίκασε τη βία. «Η βία σε διαδηλώσεις δεν είναι ποτέ αποδεκτή. Η απόπειρα χρήσης εκρηκτικών για να προκληθεί βλάβη σε άλλους είναι απολύτως αποτρόπαια και αντίθετη με όσα πρεσβεύει η Νέα Υόρκη», δήλωσε.

