Πόλεμος στο Ιράν: Το σενάριο που απεύχονταν οι παγκόσμιες αγορές γίνεται πραγματικότητα

Ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου» για την παγκόσμια οικονομία καθώς υλοποιείται το χείριστο σενάριο του «μπλόκου» στα καύσιμα.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου» για την παγκόσμια οικονομία καθώς υλοποιείται το χείριστο σενάριο που φοβούνταν οι αγορές από τα τέλη του 2023: μία γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και διακοπή στις εξαγωγές των ενεργειακών πόρων της.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20%-25% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), έχει μειώσει απότομα την προσφορά των δύο αυτών κρίσιμων για τις οικονομίες ορυκτών καυσίμων, με συνέπεια οι τιμές τους να εκτοξευθούν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr