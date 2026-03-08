Σάλος σε σχολείο της Καλιφόρνιας: Καθηγητής ουρούσε σε δοχείο λίγο πριν τo μάθημα (vid)

Δάσκαλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα επειδή μαθητής του τον κατέγραψε να ουρεί μπροστά στην τάξη, με το βίντεο να παίζει σε τοπικά μέσα της Καλιφόρνια.

Καθηγητής τέθηκε σε διαθεσιμότητα αφού πιάστηκε να ουρεί σε δοχείο, λίγες στιγμές πριν οι μαθητές εισέλθουν στη σχολική αίθουσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση των σχολικών αρχών στην Καλιφόρνια.

«Θεέ μου, αυτό είναι καλό»

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε η εφημερίδα The Sacramento Bee, δείχνει τον εκπαιδευτικό να στέκεται μπροστά στην τάξη, προτού ξεκουμπώσει το παντελόνι του. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ουρεί σε ένα δοχείο που βρίσκεται εκτός κάδρου, ενώ στο βίντεο ακούγεται να λέει: «Θεέ μου, αυτό είναι καλό».

Πιστεύεται ότι στη συνέχεια αδειάζει το περιεχόμενο, κάτι που ακούγεται στο βάθος του βίντεο, πριν οι μαθητές αρχίσουν να μπαίνουν στην αίθουσα. Ο εκπαιδευτικός ταυτοποιήθηκε ως ο Dan Champ, καθηγητής ιστορίας και σύμβουλος του Συλλόγου Μαθητών στο Γυμνάσιο Granite Oaks στην Καλιφόρνια.

Η επίσημη θέση του σχολείου

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, οι οικογένειες των μαθητών έλαβαν ενημέρωση ότι ο υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Το σχετικό email ανέφερε: «Σήμερα το απόγευμα, μετά τη λήξη των μαθημάτων, ένας γονέας και ένα μέλος του προσωπικού ενημέρωσαν τη Διοίκηση του Σχολείου για ένα βίντεο που δείχνει έναν υπάλληλο να επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τα επαγγελματικά μας πρότυπα. Παρόλο που το ανεπιβεβαίωτο βίντεο δεν περιλαμβάνει μαθητές ή άλλο προσωπικό, ο υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα ενώ το Γυμνάσιο Granite Oaks και η Σχολική Περιφέρεια Rocklin Unified ερευνούν το περιστατικό».

Οι αντιδράσεις των μαθητών και των γονέων

Οι αντιδράσεις στην τοπική κοινότητα είναι ποικίλες. Ένας μαθητής, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε: «Προσωπικά με κάνει να νιώθω αηδία γνωρίζοντας ότι βρισκόμουν στον χώρο πριν το κάνει αυτό, κοντά στο σημείο όπου καθόμουν».

Μια μητέρα έγραψε: «Είδα το βίντεο. Ήταν πραγματικά περίεργο και είχε αρκετό χρόνο για να πάει στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τα παιδιά, αυτό είναι ένα τακτικό φαινόμενο. Μια φίλη της κόρης μου θυμάται ότι στην τάξη του μύριζε πάντα περίεργα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ