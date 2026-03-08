Οικογένεια ζει σε κοντέινερ 48 τ.μ. και έχει μόνο ένα παράπονο: «Ο λογαριασμός αυξήθηκε στα 2.100 ευρώ»

Η οικογένεια έχει μετατρέψει θαλάσσιο κοντέινερ σε προσωρινό της σπίτι και μένει για πάνω από 1.5 χρόνο, απολαμβάνοντας τη ζωή.

Στην πόλη Zemst του Βελγίου, οικογένεια αποφάσισε να κάνει κάτι το ασυνήθιστο και πήγε να ζήσει σε θαλάσσιο κοντέινερ 48 τετραγωνικών μέτρων ενώ ανακαινίζει το μελλοντικό της σπίτι.

Αυτό που για πολλούς θα φάνταζε τρέλα, για την Glenda και τον Joris έχει εξελιχθεί σε μια μοναδική εμπειρία που τους ένωσε περισσότερο από ποτέ.

Η εναλλακτική απόφαση για την αποφυγή ενοικίων

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο βελγικό μέσο HLN, το ζευγάρι ξεκίνησε αυτή την περιπέτεια τον Νοέμβριο του 2024, όταν πούλησε την προηγούμενη κατοικία του και αγόρασε ένα παλιό σπίτι που χρειαζόταν ολική ανακαίνιση.

Καθώς δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε δύο δάνεια ταυτόχρονα και δεν ήθελαν να ξοδέψουν χρήματα σε ενοίκια, επέλεξαν μια εναλλακτική και αγόρασαν ένα κοντέινερ, προσαρμόζοντάς το σε προσωρινό σπίτι.

«Μας είπαν ότι είμαστε τρελοί, αλλά απλώς εκπληρώνουμε ένα όνειρο», αναφέρει η Glenda, ενώ τα παιδιά της, η Féline (8) και ο Jannes (4), βοηθούν στις εργασίες. Στον περιορισμένο χώρο τους, η οικογένεια κατάφερε να προσθέσει κουζίνα, μπάνιο, σαλόνι και ένα υπνοδωμάτιο όπου κοιμούνται και οι τέσσερις.

Η ζωή μέσα στο «Bluey»: Μια προσωρινή περιπέτεια

Το κοντέινερ, το οποίο ονόμασαν «Bluey» λόγω του μπλε χρώματός του, κόστισε λιγότερο από 10.000 ευρώ και ανακαινίστηκε από τους ίδιους: «Θέλαμε κάτι πρακτικό, χωρίς να πετάμε χρήματα σε ενοίκια. Το φτιάξαμε λίγο-λίγο και το κάναμε δικό μας», εξηγεί ο Joris, ο οποίος εργάζεται καθημερινά για την ανακαίνιση της κύριας κατοικίας.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η διαβίωση μέσα σε ένα κοντέινερ έχει και τις δυσκολίες της. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος: «Περάσαμε από το να πληρώνουμε 250 ευρώ τον χρόνο σε περισσότερα από 2.100. Χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά καλοριφέρ τον χειμώνα και φορητό κλιματισμό το καλοκαίρι, γιατί όταν έχει ζέστη έξω, η κατάσταση μέσα είναι ανυπόφορη».

Ο περιορισμένος χώρος δεν στάθηκε εμπόδιο για την οικογένεια. Τα παιδιά συμμετέχουν στις εργασίες και απολαμβάνουν τον μεγάλο κήπο, όπου έχουν τοποθετήσει τραμπολίνο και ένα σπιτάκι παιχνιδιού: «Μερικές φορές νιώθουμε ενοχές γιατί δουλεύουμε σχεδόν συνέχεια, αλλά εκείνα το εκλαμβάνουν ως περιπέτεια», σχολιάζει η Glenda.

Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, η οικογένεια θα μπορέσει να μετακομίσει στο νέο της σπίτι τον Μάιο του 2027:΅«Δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι προσωρινό. Και αυτό που χτίζουμε μαζί αξίζει τον κόπο».

