Αγόρασε σπίτι μήκους 2 μέτρων και πλάτους 11 μέτρων: «Μέσα σε 5 λεπτά πήρα την απόφαση»

Στην ιστορική πόλη Τουρνέ του Βελγίου, ένα σπίτι μόλις 2,10 μέτρων πλάτους και 11 μέτρων μήκους έχει μαγέψει έναν ντόπιο λάτρη της ιστορίας, που αποφάσισε να το αγοράσει και να του δώσει νέα ζωή.

Η στέγαση είναι ένα επίκαιρο ζήτημα σχεδόν σε κάθε χώρα του κόσμου, καθώς οι τιμές και οι συνθήκες μπορούν να καταστήσουν την πρόσβαση σε κατοικία σχεδόν απαγορευτική.

Στην πόλη Τουρνέ, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του Βελγίου, ένας κάτοικος, ο Μισέλ Μπονσόν, ερωτεύτηκε το πιο μικρό σπίτι της περιοχής, με πλάτος 2,10 μέτρα και μήκος 11 μέτρα.

Ένα σπίτι που πολλοί δεν βλέπουν καν όταν περνούν από μπροστά

Το συγκεκριμένο σπίτι είναι τόσο μικρό που πολλοί περνούν από μπροστά του χωρίς καν να αντιλαμβάνονται πως βρίσκεται εκεί. Στο παρελθόν είχε λειτουργήσει ως κομμωτήριο, ιατρείο, φοιτητική κατοικία, δημιουργικό εργαστήριο...

Ένα σημείο με ιστορία άνω των τετρακοσίων ετών, που έχει αποδείξει την χρησιμότητά του στο Τουρνέ. Η στενότητά του, αντί να αποθαρρύνει τους ανθρώπους, έχει διεγείρει τη δημιουργικότητά τους, αφού στο παρελθόν έφτασαν να ζουν έως και επτά άτομα κάτω από τη μικροσκοπική του στέγη.

Η αγορά του σπιτιού έγινε μέσα σε πέντε λεπτά

Μία από τις πιο περίεργες κατοικίες σε μια ιστορική βελγική πόλη, ένας χώρος που σπάνια έμενε ακατοίκητος και που το 2013 απέκτησε ο Μισέλ Μπονσόν, ένας λάτρης της ιστορίας ο οποίος, όπως λέει ο ίδιος: «Πέρασα από μπροστά και το ερωτεύτηκα. Σε πέντε λεπτά το είχα αποφασίσει. Ήταν ένα μικρό καπρίτσιο, μου φάνηκε όμορφο».

Ο κάτοικος του Τουρνέ δεν άργησε να προχωρήσει σε εργασίες ανακαίνισης του χώρου, επισημαίνοντας ότι έχει ανακαινίσει τη στέγη και ξαναβάψει την πρόσοψη σε ένα όμορφο κόκκινο χρώμα που ταιριάζει με τα υπόλοιπα κτήρια της πλατείας.

«Αλλάξαμε την κουζίνα και εγκαταστήσαμε μια σκάλα τύπου "molinero", ώστε να έχουμε πρόσβαση στους επάνω ορόφους χωρίς να εμποδίζουμε τη δίοδο προς τα πίσω δωμάτια». Ένας χαριτωμένος χώρος σε μια βελγική πόλη, τον οποίο ένας φανατικός της ιστορίας κατάφερε να εκτιμήσει και να του δώσει νέα ζωή.

