Εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν: Αυτός είναι ο διάδοχος του Χαμενεΐ

Το Ιράν βρίσκεται, πλέον, σε νέα εποχή, αφού εξελέγη ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας.

Ο Αχμάντ Αλαμολχόντα, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εκλογής για τον επόμενο Ανώτατο Ηγέτη της χώρας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νέος ηγέτης έχει επιλεγεί και πλέον εκκρεμεί μόνο η επίσημη γνωστοποίηση της απόφασης.

Προσωρινά ανώνυμα τα στοιχεία του νέου ηγέτη του Ιράν

Όπως αναφέρει το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Αλαμολχόντα διευκρίνισε ότι η δημοσιοποίηση του ονόματος του νέου ηγέτη εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον επικεφαλής της Γραμματείας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, Χοσεΐνι Μπουσέχρι.

Ο Μπουσέχρι είναι ο αξιωματούχος που έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δημόσια ανακοίνωση της ιστορικής αυτής απόφασης, η οποία έρχεται να καλύψει το κενό στην ηγεσία της χώρας.

Το τριμελές συμβούλιο που εξέλεξε τον νέο ηγέτη του Ιράν

Οι 3 που επέλεξαν τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας είναι οι εξής:

Μασούντ Πεζεσκιάν : Πρόεδρος του Ιράν

: Πρόεδρος του Ιράν Γκολάμχοσεϊν Μοχσένι Ετζέι : Σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαιοσύνης

: Σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαιοσύνης Αλίρεζα Αράφι: Νομικός και ανώτερος κληρικός, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ

Εσωτερικές πηγές λένε πως είναι ο γιος του Χαμενεΐ - Ισραήλ: «Όποιον και να διαλέξουν, θα τον σκοτώσουμε»

Εσωτερικές πηγές αναφέρουν πως η Συνέλευση έχει ήδη επιλέξει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ, ως διάδοχο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο της δημόσιας ανακοίνωσης της απόφασης.

Το Ισραήλ εν τω μεταξύ διαμηνύει πως θα κυνηγήσει κάθε διάδοχο του Χαμενεΐ και όσους συμμετέχουν στον διορισμό του.

