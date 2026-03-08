Ο Μπεν Στίλερ αντέδρασε έντονα όταν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε σκηνή από την ταινία «Tropic Thunder» σε βίντεο που παρουσίαζε τον πόλεμο με κινηματογραφικό ύφος.

Έντονη αντίδραση προκάλεσε στον Μπεν Στίλερ ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα social media και στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από γνωστές ταινίες για να συνοδεύσουν το μήνυμα της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι χρησιμοποίησε σκηνή από την ταινία του «Tropic Thunder» χωρίς άδεια, ζητώντας να αφαιρεθεί άμεσα από το βίντεο.

«Δεν σας δώσαμε άδεια»

Το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου περιλάμβανε σκηνές από δημοφιλείς ταινίες όπως το «Gladiator», το «Top Gun» και το «Superman», συνοδευόμενες από τη φράση «Justice the American way».

Μέσα στο μοντάζ εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα και σκηνή από την ταινία «Tropic Thunder», κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Στίλερ.

Ο ηθοποιός απάντησε δημόσια γράφοντας: «Λευκέ Οίκε, παρακαλώ αφαιρέστε τη σκηνή από το Tropic Thunder. Δεν σας δώσαμε ποτέ άδεια και δεν έχουμε καμία διάθεση να συμμετέχουμε στη μηχανή προπαγάνδας σας. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία».

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις για χρήση υλικού χωρίς άδεια σε τέτοιου είδους βίντεο.

Πρόσφατα η τραγουδίστρια Jess Glynne είχε επίσης διαμαρτυρηθεί όταν τραγούδι της χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο που παρουσίαζε την απέλαση μεταναστών στις ΗΠΑ, ενώ σε άλλη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε και το γνωστό μουσικό θέμα των Pokémon σε αντίστοιχη ανάρτηση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στα social media, με αρκετούς δημοσιογράφους και χρήστες να χαρακτηρίζουν το βίντεο ακατάλληλο για το θέμα του πολέμου.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Ο δημοσιογράφος Séamus Malekafzali έγραψε ότι «δεν θυμάται κάτι πιο ντροπιαστικό που να έχει παραχθεί από κυβέρνηση στην ανθρώπινη ιστορία».

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του παρουσιαστή Nick Bryant, ο οποίος σχολίασε ότι το βίντεο δίνει την εντύπωση πως «δεν υπάρχουν ενήλικες στον Λευκό Οίκο» και ότι αντιμετωπίζει τον πόλεμο σαν κάτι επιφανειακό.

Το θέμα έλαβε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση επειδή η δημοσίευση έγινε σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής έντασης, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τις αντίποινες επιθέσεις που ακολούθησαν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

