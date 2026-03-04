Ράιαν Γκόσλινγκ: Γιατί τον κορόιδευαν οι κόρες του στα γυρίσματα της νέας ταινίας του;

Και μάλλον την απάντηση δεν θα τη βρεις.

O Ράιαν Γκόσλινγκ ολοκλήρωσε την περασμένη χρονιά τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο Project Hail Mary, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 20 Μαρτίου. Ο ηθοποιός υποδύεται έναν καθηγητή φυσικών επιστημών, ο οποίος ταξιδεύει στο διάστημα για να σώσει την ανθρωπότητα. Εκεί, συνειδητοποιεί πως δεν είναι μόνος και έρχεται κοντά με ένα εξωγήινο, τον Ρόκι, αποκτώντας μια δυνατή σύνδεση.

Τα γυρίσματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, με τον Ράιαν Γκόσλινγκ να κάνει πρόβες ακόμα και στο σπίτι. Μάλιστα, οι δύο κόρες του, που έχει αποκτήσει από τον γάμο του με την Εύα Μέντες, η 11χρονη Εσμεράλντα Αμάντα και η 9χρονη Αμάντα Λι, ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν. «Κάποιες φορές, όταν δούλευα και ήθελα να αλλάξω λίγο ρυθμό ή διάθεση, τα παιδιά μου έμπαιναν στο δωμάτιο. Φορούσα ένα ακουστικό στο αυτί και εκείνα έκαναν τη φωνή του Ρόκι, ώστε να μπορώ να τους μιλάω σαν να ήμουν ο Ρόκι», δήλωσε ο ηθοποιός στο People.

