Η Ελένη Λουκά έκανε... σόου στην κηδεία της Μαρινέλλας: Την πήραν σηκωτή από το προαύλιο της Εκκλησίας (vid)

Αναστάτωση προκλήθηκε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Αθηνών, στο τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα, όταν έκανε την εμφάνισή της η Ελένη Λουκά.

Η γνωστή για τις παρεμβάσεις της Ελένη Λουκά άρχισε να φωνάζει προς το συγκεντρωμένο πλήθος που περίμενε υπομονετικά στην ουρά για το λαϊκό προσκύνημα. «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε».

Στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος και συνέχιζε να φωνάζει για να κινητοποιηθούν άμεσα οι άνδρες της αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί την πήραν... σηκωτή και την απομάκρυναν από τον χώρο της Μητρόπολης, προκειμένου να συνεχιστεί η τελετή.

Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρέτησε τη σπουδαία ερμηνεύτρια, της οποίας η απώλεια σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στο ελληνικό τραγούδι. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ μέχρι τις 13:00 η σορός της βρισκόταν σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

