Λευκός Οίκος για τις επιθέσεις στο Ιράν: «Θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες» (vid)

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες.

Η Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, αναφέρθηκε στο διάστημα κατά το οποίο οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν τις επιχειρήσεις τους στο Ιράν στην επιχείρηση «Epic Fury».

Η επιχείρηση στοχεύει στην πλήρη αποδιοργάνωση των στρατιωτικών υποδομών της Τεχεράνης και τον τερματισμό της επιρροής της στην περιοχή.

Οι κεντρικοί στόχοι της επιχείρησης «Epic Fury»

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την επίτευξη των εξής στόχων:

Καταστροφή του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν Εξουδετέρωση του ιρανικού ναυτικού Διασφάλιση ότι η χώρα δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο Τερματισμός της υποστήριξης προς ένοπλες παραστρατιωτικές οργανώσεις

Η Λέβιτ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία, με αποτέλεσμα το ναυτικό του Ιράν να θεωρείται πλέον «ανίκανο για μάχιμες επιχειρήσεις».

Επιπλέον, σημείωσε τη ραγδαία πτώση της ιρανικής αντίδρασης, αναφέροντας: «Μόλις έξι ημέρες μετά την έναρξη, οι ανταποδοτικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν έχουν μειωθεί πλέον κατά 90%». Παράλληλα, τόνισε ότι οργανώσεις όπως η Χεσμπολάχ και οι Χούθι έχουν προβάλει «ελάχιστη αντίσταση» κατά το τελευταίο εξαήμερο.

Το πολιτικό μέλλον του Ιράν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε και στην επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού στην Τεχεράνη. «Όσο για το μέλλον του Ιράν… είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν να μην κυβερνάται πλέον από ένα ριζοσπαστικό τρομοκρατικό καθεστώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως η αλλαγή ηγεσίας αποτελεί προτεραιότητα για την Ουάσινγκτον, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει να έχει λόγο στο ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης του Ιράν και το ζήτημα αυτό βρίσκεται υπό συζήτηση».

