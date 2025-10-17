Κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής και δεν το ήξερε: Η απίθανη ιστορία του Φρεντ Ράμσντελ στη φύση

Ο Φρεντ Ράμσντελ κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2025, αλλά έμαθε τα νέα 10 ώρες αργότερα, ενώ απολάμβανε μια απομονωμένη εκδρομή στη φύση.

Ο Φρεντ Ράμσντελ, Αμερικανός ερευνητής, κέρδισε το Νόμπελ Ιατρικής 2025, αλλά χρειάστηκε περισσότερο από δέκα ώρες για να ενημερωθεί, καθώς βρισκόταν σε απομονωμένη εκδρομή στη φύση στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και το κινητό του ήταν σε λειτουργία πτήσης.

Η είδηση τελικά έφτασε σε αυτόν μέσω της συζύγου του, όταν κατάφερε να έχει σήμα και να του μεταφέρει τα νέα. Παρά το αρχικό μπέρδεμα, ο Ράμσντελ επικοινώνησε με τον Thomas Perlmann, γενικό γραμματέα της Επιτροπής Νόμπελ, και δήλωσε ότι νιώθει «ευγνώμων και μεγάλη τιμή», προσθέτοντας ότι είναι «πρόθυμος να μοιραστεί το βραβείο με τους συναδέλφους του».

Ο Ράμσντελ μοιράζεται το βραβείο με την Αμερικανίδα Mary Brunkow και τον Ιάπωνα Shimon Sakaguchi για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, οι οποίες ανοίγουν νέους δρόμους στην ιατρική έρευνα και τη θεραπεία ασθενειών.

