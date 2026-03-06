Συνελήφθη 42χρονος στη λεωφόρο Λαυρίου: Οδηγούσε μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και με 151 χλμ/ώρα

Στα Καλύβια Αττικής, ένας 42χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με 151 χλμ/ώρα, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς δίπλωμα. Απειλούσε και εξύβριζε τους αστυνομικούς. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια οδήγησης συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης (5/3) στη λεωφόρο Λαυρίου, στα Καλύβια Αττικής, ένας 42χρονος οδηγός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συσκευή radar κατέγραψε ότι κινούνταν με 151 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας κατά 71 χλμ/ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 80 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 0,63 mg/l.

Παράλληλα, ο 42χρονος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε τους αστυνομικούς, η οποίοι τον συνέλαβαν. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος θα του απαγγείλει κατηγορίες.

