Αρχεία FBI: Γυναίκα καταγγέλλει ότι ο Τραμπ την χτύπησε όταν εκείνη τον δάγκωσε για να αποφύγει σεξουαλική επίθεση

Έγγραφα του FBI περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας που ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν ακόμη ανήλικη.

Νέα στοιχεία από συνεντεύξεις του FBI που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων «Epstein Files» φέρνουν στο φως μια σοβαρή καταγγελία εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος απορρίπτουν ως ψευδή.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν τις λεγόμενες αναφορές FBI 302, μια γυναίκα κατήγγειλε στους πράκτορες ότι δέχθηκε επίθεση από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη. Οι συγκεκριμένες αναφορές προέρχονται από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου του 2019. Το όνομα της γυναίκας έχει διαγραφεί από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν.

Τι καταγγέλλει η γυναίκα

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών όταν ο Τζέφρι Έπσταϊν την μετέφερε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, την πήγε σε ένα «πολύ ψηλό κτίριο με τεράστια δωμάτια», όπου –όπως λέει– την γνώρισε στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η γυναίκα ανέφερε ότι ο Τραμπ φέρεται να σχολίασε πως «δεν του άρεσε που ήταν boy-girl», κάτι που οι σημειώσεις των πρακτόρων ερμηνεύουν ως αναφορά στο ότι ήταν αγοροκόριτσο.

Η ίδια δήλωσε ότι στο δωμάτιο βρίσκονταν και άλλα άτομα, όμως δεν μπορούσε να θυμηθεί ποιοι ήταν. Σύμφωνα πάντα με την καταγραφή των συνεντεύξεων, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από όλους να φύγουν από το δωμάτιο. Σύμφωνα με τις σημειώσεις, είπε κάτι προς την κατεύθυνση του: «Άφησέ με να σου δείξω πώς πρέπει να συμπεριφέρονται τα μικρά κορίτσια».

Ο ισχυρισμός για την επίθεση

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ κατέβασε το φερμουάρ του και την ανάγκασε να σκύψει προς το πέος του. Σύμφωνα με την καταγγελία της, εκείνη τον δάγκωσε «πολύ δυνατά» για να ξεφύγει. Τότε, όπως υποστηρίζει, ο Τραμπ την άρπαξε από τα μαλλιά και την χτύπησε στο πλάι του κεφαλιού.

Η ίδια θυμάται ότι όταν κάποιοι άνθρωποι επέστρεψαν στο δωμάτιο, ο Τραμπ φέρεται να είπε: «Βγάλτε αυτή τη μικρή από εδώ». Στα έγγραφα δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς τελείωσε το περιστατικό ή πώς η γυναίκα έφυγε από τον χώρο.

Οι απειλές που καταγγέλλει

Σε μία από τις συνεντεύξεις, η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι είχε ήδη ξεκινήσει να συνεργάζεται με δικηγόρους και ήθελε να είναι «ειλικρινής» με τις αρχές για την αστική αγωγή που ετοίμαζε. Κατήγγειλε επίσης ότι η ίδια ή άνθρωποι από το περιβάλλον της δέχθηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα.

Όπως σημειώνεται στα έγγραφα, η γυναίκα είπε χαμηλόφωνα στους πράκτορες ότι αν τα τηλεφωνήματα δεν προέρχονταν από τον Έπσταϊν, τότε «ίσως ήταν από τον άλλον». Όταν ρωτήθηκε ποιον εννοούσε, επιβεβαίωσε ότι αναφερόταν στον Ντόναλντ Τραμπ.

Τι απαντούν ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν απορρίψει τις καταγγελίες ως αβάσιμες. Σε επίσημη ανακοίνωση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι ορισμένα από τα έγγραφα περιλαμβάνουν «αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς» που κατατέθηκαν λίγο πριν από τις εκλογές του 2020.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι εάν υπήρχε οποιοδήποτε αξιόπιστο στοιχείο, θα είχε ήδη αξιοποιηθεί εναντίον του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έκανε επίσης λόγο για «εντελώς αβάσιμες κατηγορίες», υποστηρίζοντας ότι προέρχονται από μια γυναίκα με «σοβαρά προσωπικά προβλήματα και εκτεταμένο ποινικό παρελθόν».

Οι αρχές τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα που σχετίζεται με την υπόθεση Έπσταϊν και ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως συμμετείχε στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το παρελθόν της σχέσης Τραμπ με τον Έπσταϊν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στο παρελθόν κοινωνικές επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πριν οι δύο άνδρες διακόψουν τις σχέσεις τους γύρω στο 2004.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο για εμπορία ανηλίκων και συνωμοσία για σεξουαλική εκμετάλλευση, πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019.

Όταν δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια σελίδες από τα λεγόμενα «Epstein Files», ο Τραμπ δήλωσε ότι η δημοσιοποίησή τους τον «αθωώνει πλήρως».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ