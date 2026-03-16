Στα 77 του ξεκίνησε τον γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα: «Ποτέ δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις»

Ένα φιλόδοξο ταξίδι ζωής ξεκίνησε για τον Στίβεν Μπαρνέτ, έναν 77χρονο Αμερικανό που αποφάσισε να διασχίσει τον πλανήτη με μοτοσικλέτα, επιχειρώντας να γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος που θα έχει ολοκληρώσει έναν γύρο του κόσμου πάνω σε δύο τροχούς.

Ο πρώην δάσκαλος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα ταξίδια με μοτοσικλέτα. Από τότε που απέκτησε την πρώτη του μηχανή στα 15 του χρόνια, δεν σταμάτησε να εξερευνά τον κόσμο, έχοντας ήδη επισκεφθεί σχεδόν 80 χώρες.

Σήμερα, με αφετηρία τη Μαδρίτη, ξεκίνησε ένα νέο εγχείρημα που προβλέπει διαδρομή άνω των 80.000 χιλιομέτρων και διέλευση από 27 χώρες. Το ταξίδι του περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στάσεις σε Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, αλλά και πιο μακρινούς προορισμούς όπως η Αυστραλία και το Περού.

Η απόφαση μετά από μια δύσκολη στιγμή

Το ταξίδι, που αναμένεται να διαρκέσει περίπου έναν χρόνο, αποφασίστηκε έπειτα από ένα σοβαρό καμπανάκι για την υγεία του. Ο Μπαρνέτ υπέστη καρδιακή προσβολή την περασμένη χρονιά, γεγονός που τον έκανε να επανεξετάσει τις προτεραιότητές του.

«Ποτέ δεν ξέρεις πόσο χρόνο έχεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN, εξηγώντας πως δεν ήθελε να αναβάλει άλλο το όνειρό του.

Η έμπνευση για το εγχείρημα ήρθε από ένα άρθρο του CNN Travel σχετικά με τη Bridget McCutchen, η οποία είχε θέσει στόχο να γίνει η νεότερη γυναίκα που θα έκανε τον γύρο του κόσμου με μοτοσικλέτα. Η ιστορία της οδήγησε τον Μπαρνέτ να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να επιδιώξει ανάλογο ρεκόρ, αλλά για τη μεγαλύτερη ηλικία.

Αφού διαπίστωσε ότι κανείς δεν κατείχε τον συγκεκριμένο τίτλο, επικοινώνησε με τα Guinness World Records για να καταθέσει την πρόταση δημιουργίας μιας νέας κατηγορίας ρεκόρ.

Οι αυστηροί όροι του εγχειρήματος

Για να αναγνωριστεί το επίτευγμα, ο 77χρονος πρέπει να τηρήσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, οφείλει να χρησιμοποιεί την ίδια μοτοσικλέτα σε όλη τη διαδρομή και να μην μετακινείται με άλλο μέσο, εκτός από περιπτώσεις όπου η οδήγηση μοτοσικλέτας είναι αδύνατη.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταγράφει και να τεκμηριώνει κάθε στάδιο της διαδρομής ώστε να αποδείξει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Η μοτοσικλέτα που τον συνοδεύει

Για το ταξίδι του επέλεξε μια Suzuki DR650, την οποία απέκτησε τον περασμένο Οκτώβριο και τροποποίησε ειδικά για τις απαιτήσεις της αποστολής. Η μοτοσικλέτα εξοπλίστηκε με μεγαλύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου και ενισχυμένη ανάρτηση, ώστε να αντέχει τις πολλές ώρες οδήγησης και τις διαφορετικές συνθήκες δρόμου.

Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι πλέον πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. «Δεν μπορώ να σηκώσω τη μοτοσικλέτα, όπως όταν ήμουν 50 ετών», παραδέχεται.

Η γοητεία της ελευθερίας

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπαρνέτ συνεχίζει να βλέπει τα ταξίδια με μοτοσικλέτα ως μια μοναδική εμπειρία.

Όπως λέει, αυτό που τον συναρπάζει περισσότερο είναι «η ελευθερία να πηγαίνεις οπουδήποτε» αλλά και η δυνατότητα να συνδέεσαι με ανθρώπους και τόπους με τρόπο που δεν μπορεί να συμβεί όταν ταξιδεύεις κλεισμένος σε ένα αυτοκίνητο.

Τελικός προορισμός του θα είναι ο Παναμάς, όπου ο 77χρονος ελπίζει να ολοκληρώσει το ταξίδι που μπορεί να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

