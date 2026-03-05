Τραμπ: «Εγώ θα επιλέξω τον επόμενο ηγέτη του Ιράν, απαράδεκτος ο γιος του Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θα εμπλακεί στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαδοχής από τον γιο τού Αλί Χαμενεΐ.

Νέες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις -τι πιο σύνηθες- έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη διαδοχή στην ηγεσία του Ιράν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη (5/3) στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι θα πρέπει να έχει προσωπικό ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη της χώρας, επικαλούμενος -όπως είπε- αντίστοιχη εμπλοκή των ΗΠΑ στην πολιτική ανατροπή στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο διαδοχής του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ από τον γιο του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σημειώνοντας ότι θεωρείται ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους.

Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε κατηγορηματικός απέναντι σε αυτό το σενάριο. «Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι αδύναμος. Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως με τη Ντέλσι στη Βενεζουέλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν νέο ηγέτη στο Ιράν που θα συνεχίσει στο ίδιο πολιτικό μοτίβο με εκείνο του Αλί Χαμενεΐ, εκτιμώντας πως μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», κατέληξε ο Τραμπ.

