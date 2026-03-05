Η κοινή συνήθεια που έχουν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μετά τα 90!

Είσαι 90 χρονών και πάνω και διαβάζεις αυτό το κείμενο; Τότε σίγουρα και εσύ έχεις αυτή τη συνήθεια, όπως όλοι οι συνομήλικοί σου. Δεν είσαι πάνω από 90; Τότε, διάβασα το για όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία.

Αγγειοχειρουργός αποκάλυψε τη μία συνήθεια που θεωρεί μυστικό για να φτάσει κανείς τα 90.

Η Dr. Rema Malik ανέφερε ότι το κοινό στοιχείο όλων των μακροβιότερων ασθενών της είναι ότι απλώς δεν αφήνουν ποτέ το αίμα τους «να μείνει ακίνητο».

«Εκπαιδεύοντας» τις φλέβες για μακροζωία

Η γιατρός προτείνει στους ανθρώπους να «εκπαιδεύουν ενεργά» τις φλέβες τους, αντί να «ελπίζουν απλώς ότι θα αντέξουν», για να επιτύχουν μακροζωία. «Μελετάμε τους μακροβιότερους πληθυσμούς για τη διατροφή τους, τα επίπεδα άγχους και τη γενετική τους, αλλά ως αγγειοχειρουργός, εγώ κοιτάζω τους υπερήχους τους. Πρόσφατα θεράπευσα έναν 92χρονο ασθενή που είχε τις καθαρές, εύκαμπτες αρτηρίες ενός 50χρονου», δήλωσε σε βίντεό της στο Instagram.

Όταν ρώτησε τον ασθενή για τον τρόπο ζωής του, η καθημερινή του ρουτίνα αντανακλούσε όσα η ιατρική έρευνα έχει συχνά αποκαλύψει για τη μακροζωία. Σύμφωνα με τη γιατρό, το κύριο σημάδι ότι ένα άτομο γερνάει υγιώς είναι η λεγόμενη ενδοθηλιακή ελαστικότητα, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των αιμοφόρων αγγείων να διαστέλλονται και να συστέλλονται ομαλά, επιτρέποντας στο αίμα να κινείται ελεύθερα, μεταφέροντας οξυγόνο και εμποδίζοντας τη συσσώρευση πλάκας.

Η σημασία της ήπιας κίνησης

Ενώ συχνά οδηγούμαστε στο να πιστεύουμε ότι η έντονη άσκηση είναι το βασικό συστατικό της καρδιαγγειακής υγείας, η Dr. Malik λέει ότι η συνεχής, ήπια κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ πιο σημαντική: «Σε πολλούς από τους μακροβιότερους ασθενείς, η κυκλοφορία υποστηρίζεται συνεχώς από μικρές, απλές συνήθειες που επαναλαμβάνονται κάθε μέρα. Μία απ' αυτές τις συνήθειες είναι το ξέπλυμα μετά το γεύμα».

Αυτή η συνήθεια σημαίνει απλώς να κάνετε έναν σύντομο περίπατο μέσα σε περίπου 30 λεπτά από το φαγητό, κάτι που βοηθά το σώμα να διαχειριστεί τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την κυκλοφορία. Λειτουργεί σαν αντλία για το κυκλοφορικό, σπρώχνοντας το αίμα ακόμα και στα μικρότερα τριχοειδή αγγεία πριν αυτό προλάβει να λιμνάσει.

Κρύο ντους και ανύψωση ποδιών

Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε την ενδοθηλιακή σας ελαστικότητα είναι να τελειώνετε το ντους σας με περίπου 30 δευτερόλεπτα κρύου νερού, το οποίο λειτουργεί «γυμνάζοντας» τα αιμοφόρα αγγεία σας, τα οποία, όπως εξηγεί η Dr. Malik, είναι μύες και χρειάζονται επίσης εκγύμναση. Αυτή η μέθοδος αναγκάζει τις φλέβες να συστέλλονται γρήγορα υπό το κρύο, πριν διασταλούν ξανά μόλις βγείτε από το κρύο νερό.

Επίσης, ανέφερε ότι πολλοί από τους γηραιότερους ασθενείς της ανυψώνουν τα πόδια τους πάνω από το επίπεδο της καρδιάς για περίπου 15 λεπτά. Αυτό επιτρέπει στο αίμα να ρέει από τα κάτω άκρα πίσω προς τα νεφρά πιο εύκολα, μειώνοντας την πίεση στις φλέβες των ποδιών και βοηθώντας στην απομάκρυνση των μεταβολικών αποβλήτων.

