Υπέφερε από λοιμώξεις για 16 χρόνια: Ανακαλύφθηκε πως είχε πλαστικό κώνο στους πνεύμονες

Ασθενής υπέφερε επί 16 χρόνια από λοιμώξεις του αναπνευστικού και αποκαλύφθηκε πως είχε στον πνεύμονά του για 40 ολόκληρα χρόνια, πλαστικό παιδικό κώνο κυκλοφορίας.

Ταλαιπωρούταν επί 16 χρόνια από επίμονες λοιμώξεις του αναπνευστικού και οι γιατροί έμειναν άναυδοι όταν ανακάλυψαν ποια ήταν εν τέλει η αιτία.

Δεν ήταν ούτε όγκος, ούτε υγρό, ούτε άλλη πάθηση. Ένας πλαστικός κώνος παιχνιδιού βρισκόταν σφηνωμένος στους πνεύμονές του για 40 χρόνια.

Ανάμνηση από την ηλικία των 6 ετών

Μετά από αρκετές θεραπείες και διαδικασίες παροχέτευσης υγρού, οι περεταίρω εξετάσεις (αξονική τομογραφία κλπ) έδειξαν μία μάζα στον κάτω δεξιό πνεύμονα. Αρχικά, φαινόταν να είναι κάποιο στέρεο αντικείμενο, αλλά στη συνέχεια οι γιατροί ανακάλυψαν την αλήθεια. Όπως έγραψαν στη μελέτη τους: «Έμοιαζε με πλαστικό κώνο».

Όταν ο άνδρας ρωτήθηκε σχετικά με αυτό, ανακουφισμένος θυμήθηκε πως πριν από 40 χρόνια, στην ηλικία των 6 ετών είχε καταπιεί έναν μικροσκοπικό πλαστικό κώνο κυκλοφορίας. Αφού επιβεβαιώθηκε η θεωρία, το μόνο που έμενε ήταν πως θα αφαιρεθεί από εκεί το αντικείμενο.

Η εξέταση έδειξε πως ήταν απίθανο να μπορέσουν οι γιατροί να τον αφαιρέσουν. Έτσι, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δεξιά κάτω λοβεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του τμήματος του πνεύμονα που είχε επηρεαστεί.

Οι βλάβες που είχε προκαλέσει ο 40έτης «κάτοικος» του πνεύμονα

Παρόλο που ήταν μικρός, ο κώνος είχε προκαλέσει σοβαρή ζημιά κατά την 40ετή παραμονή του στον πνεύμονα. Υπήρχαν πολλές περιοχές του ιστού που είχαν κολλήσει μεταξύ τους, σχηματίζοντας συμφύσεις λόγω της χρόνιας φλεγμονής.

Υπήρχε, επίσης, μεγάλη ποσότητα πύου, αλλά τελικά βρήκαν τον κώνο ακριβώς εκεί που είχε εμφανιστεί στην αξονική τομογραφία. Το αντικείμενο αφαιρέθηκε επιτυχώς, ο πνεύμονας έκλεισε με ράμματα και ο ασθενής δεν παρουσίασε μετεγχειρητικές επιπλοκές. Μάλιστα, οι γιατροί του έδωσαν πίσω το μικροσκοπικό του παιχνίδι.

Η ιατρική εξήγηση του φαινομένου

Πρόκειται για μια παράξενη περίπτωση, αλλά η αλληλουχία των γεγονότων δεν είναι άγνωστη στους γιατρούς. Τα ξένα σώματα μπορούν να εγκλωβιστούν στο τραχειοβρογχικό δέντρο και να διαφύγουν τον εντοπισμό λόγω κενών στο κλινικό ιστορικό.

Αν η οξεία φάση περάσει χωρίς συμβάντα, το παιδί μπορεί να περάσει στο δεύτερο στάδιο όπου παραμένει ασυμπτωματικό, αναπτύσσοντας όμως σταδιακά χρόνια φλεγμονή και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε βρογχεκτασία, ειδικά όταν εμπλέκονται ανόργανα αντικείμενα όπως ένας... κώνος.

