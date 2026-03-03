Η πρόσφατη εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ με ένα εξάνθημα στο λαιμό του προκάλεσε ερωτηματικά.

Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ με ένα εξάνθημα στον λαιμό έγινε viral κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής του Μετάλλου Τιμής που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο.

Το εξάνθημα που ήταν ορατό στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, κάτω από το αυτί και πάνω από το πουκάμισο του Αμερικανού προέδρου έχει εξήγηση. Ο γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλλα, εξήγησε στο CNN ότι η εμφάνιση αυτού του εξανθήματος είναι συνέπεια μιας «προληπτικής θεραπείας» για το δέρμα, την οποία χρησιμοποιεί εδώ και μια εβδομάδα.

Επιπλέον, σε μια ανακοίνωση, ο γιατρός του Ρεπουμπλικανού προέδρου πρόσθεσε ότι η ερυθρότητα στο δέρμα του θα «διαρκέσει εβδομάδες», καθώς θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί μια κρέμα που του συνταγογράφησε. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια είναι η συνταγογραφούμενη αλοιφή ούτε για ποια πάθηση χρησιμοποιείται.

Η υγεία του Τραμπ ξανά στο προσκήνιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται λόγος για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε διάφορες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν μελανιές στα χέρια του, τις οποίες απέδωσε στην καθημερινή λήψη ασπιρίνης για λόγους δεισιδαιμονίας, ενώ η εκπρόσωπος, Καρολάιν Λιβιτ, τις απέδωσε στο γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος περνούσε μεγάλο μέρος της ημέρας «κάνοντας χειραψίες».

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Τραμπ διαγνώστηκε με χρόνια επιφανειακή φλεβική ανεπάρκεια. Μια πάθηση που, σύμφωνα με πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο, προκαλεί πρήξιμο. Σε δηλώσεις που δημοσίευσε η εφημερίδα The New York Times, ο γιατρός Μπαρμπαμπέλλα ανέφερε ότι η πάθηση ήταν «καλοήθης» και ότι παρατηρείται συχνά σε άτομα άνω των 70 ετών.

