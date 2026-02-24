Άδωνις για τα γεγονότα στη Γενικό Κρατικό Νίκαιας: «Αν δεν ήταν η αστυνομία θα με έδερναν, δείτε όλο το βίντεο» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε στο στούντιο του ΣΚΑΪ και μίλησε για τα γεγονότα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας,

Στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκε καλεσμένος ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στα όσα συνέβησαν κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι αν δεν ήταν η αστυνομία θα του είχε ασκηθεί βία, ενώ σε ερώτηση για το αν τον χτύπησε ο γιατρός, είπε: «Πρέπει να με αγγίξει ο Ζιαζιάς για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα;».

Μάλιστα, στη συνέχεια ανέφερε ότι δέχθηκε χτύπημα από τον γιατρό στο χέρι, όχι όμως στο βίντεο από την μπροστινή είσοδο που κυκλοφόρησε, αλλά από την πλαϊνή είσοδο. Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος τις αστυνομικές δυνάμεις να βρεθούν στο νοσοκομείο, ενώ τόνισε ότι μερικές ημέρες πριν, οι γιατροί που τον έβριζαν ήταν στο γραφείο του μετά από προγραμματισμένη συνάντηση.

«Δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Είμαι πρόσωπο των ημερών όχι κατά τον τρόπο που θα ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι όλο αυτό που έγινε στη Νίκαια ήταν ένα στημένο show από μένα, γιατί αν δεν ήθελα να στήσω show δεν θα πήγαινα με την αστυνομία», ανέφερε αρχικά ο υπουργός Υγεία, ενώ επικαλέστηκε και όσα δήλωσε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, λέγοντας το εξής: «Ερωτήθηκε αν εγώ είχα οποιαδήποτε εμπλοκή με την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ στη Νίκαια. Δηλώνω λοιπόν ότι εγώ δεν κάλεσα στην αστυνομία. Η ΕΛ.ΑΣ πήγε στη Νίκαια όταν συνέλεξε από το Διαδίκτυο τις διάφορες αναρτήσεις -όπου καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση -και υπήρχε φόβος επεισοδίων. Όπως είναι υποχρεωμένη να κάνει η αστυνομία, έλαβε προληπτικά μέτρα. Άρα δεν είχα καμία εμπλοκή με την ΕΛ.ΑΣ εγώ, άρα οι κατηγορίες ότι έστησα τα γεγονότα είναι απολύτως ψευδείς».

«Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με έδερναν»

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Αν εγώ πήγαινα και δεν ήταν εκεί η αστυνομία και μετά με δέρνανε και με χτυπούσαν, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία. Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν είχε βάσιμο λόγο να πάει. Η ιδέα ότι η παρουσία μιας κρατικής υπηρεσίας είναι από μόνη της προκλητική και ωθεί σε βία, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αλλιώς να την καταργήσουμε και να την κλείσουμε την αστυνομία. Είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, εργαζόμενοι υπέρ του ελληνικού λαού».

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» την οποία υφίσταται ο ίδιος από προχθές ότι είναι «κλέφτης που κατηγόρησε έναν φιλειρηνικό γιατρό».

«Δέχθηκα τους γιατρούς που έβριζαν στο γραφείο μου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Είμαι ο υπουργός Υγείας που έχω πάει στα περισσότερα νοσοκομεία από κάθε άλλο προκάτοχό μου, επισκέπτομαι 2-3 νοσοκομεία την εβδομάδα. Αυτό που έγινε στη Νίκαια, δεν έχει γίνει πουθενά. Στο Νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχει μια πολύ σκληρή οργάνωση της Άκρας Αριστεράς, εκεί είναι και η κ. Κοσμοπούλου, γιατρός του Κουφοντίνα, μαζί με μια ομάδα πολύ σκληρών γιατρών - ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά βάση και δευτερευόντως ΚΚΕ - οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο άγρια συμπεριφορά».

Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε πως «τους ίδιους γιατρούς που με έβριζαν, τους δέχτηκα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο γραφείο μου, δηλαδή 4 μέρες πριν πάω στη Νίκαια, και μιλήσαμε για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, και τον κ. Παπανικολάου και την κ. Κοσμοπούλου. Ο κ. Ζιαζιάς δεν ήταν».

«Πρέπει να με αγγίξει ο Ζιαζιάς για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα;»

Στη συνέχεια, ενώ έπαιζε το επίμαχο βίντεο της άφιξης του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, ο ίδιος δείχνει τον κ. Ζιαζιά την ώρα που σηκώνει τις γροθιές του προς εκείνον. «Δικαιούμαι εγώ εκείνη τη στιγμή να νιώθω ότι απειλούμαι; Πρέπει δηλαδή να με αγγίξει για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι αδίκημα στον ποινικό μας κώδικα;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με σκίσανε γιατί έκανα την ανάρτηση που αναφέρομαι στον Ζιαζιά. Δεν λέω στην άναρτησή μου όμως ότι με χτύπησε σε αυτό το πλάνο το πρώτο, όπου βγήκαν μέχρι και τα hoaxes. Γράφω ότι το χτύπημα έγινε στο πλάι του νοσοκομείου αργότερα, όχι μπροστά στην είσοδο αρχικά. Και δεν είπα ότι με χτύπησε στο πρόσωπο, είπα στο χέρι και ότι με έφτυσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο γιατρός αυτός είναι ο ίδιος που πρώτος φώναξε "δεν θα μπεις στο νοσοκομείο Γεωργιάδη φασίστα". Έχει φύγει από μπροστά μετά ο κ. Ζιαζιάς και έχει έρθει στο πλάι για να εμποδίσει την είσοδό μου. Όπως περνάω πλάι του, τρώω φτυσιά ενώ πέφτουν και πράγματα», υπογράμμισε.

Όπως είπε, όχι μόνο φιλειρηνική διαδήλωση δεν ήταν, αλλά βίαιη. «Τις εικόνες τις θεωρώ ντροπιαστικές, όλοι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές σέβονται τους ασθενείς τους με όλα αυτά που κάνουν;».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ