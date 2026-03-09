The Times: Με Google Maps έγινε το χτύπημα στo Aκρωτήρι της Κύπρου - Εκτεθειμένη η βάση στο διαδίκτυο;

Πώς το Google Maps, έκανε «πιο εύκολη» την επίθεση στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου. Τι άλλο εξετάζεται για τα drones πίσω από το χτύπημα.

Δημοσίευμα «κόλαφος» αποκαλύπτει ότι Ιρανοί πληρεξούσιοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από το Google Maps της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρο και σχεδίασαν την επίθεση που έλαβε χώρα πριν από μερικές μέρες.

Θεωρείται ότι οι μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο εκτόξευσαν το drone, το οποίο μάλιστα περιείχε ρωσικό στρατιωτικό υλικό, αναφέρουν οι The Times, που ανέδειξαν το θέμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr