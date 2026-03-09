Μήνυμα στήριξης Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη» (vid)

Ο πρόεδρος της Κύπρου υποδέχθηκε σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι έφτασαν στο νησί για συνομιλίες σχετικά με την άμυνα της χώρας.

Οι Εμανουέλ Μακρόν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (9/3) στην Κύπρο για να συζητήσουν θέματα ασφάλειας, μετά το πλήγμα που δέχθηκε η βάση του Ακρωτηρίου από ιρανικά drones.

Φτάνοντας στο νησί, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη. Η άμυνα της Κύπρου είναι προφανώς ένα ζήτημα-κλειδί για τη χώρα σας, για τον γείτονα, εταίρο και φίλο σας, την Ελλάδα, αλλά και για τη Γαλλία και, μαζί με αυτήν, την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Το Ελιζέ τόνισε ότι το ταξίδι αυτό αποσκοπεί στην επίδειξη της αλληλεγγύης της Γαλλίας προς την Κύπρο, ένα κράτος-μέλος της ΕΕ με το οποίο υπάρχει στρατηγική εταιρική σχέση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η στάση της χώρας στην περιοχή παραμένει αυστηρά αμυντική.

Κινητοποίηση του γαλλικού στόλου για την άμυνα της Κύπρου

Η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ μια γαλλική ναυτική δύναμη κρούσης, η οποία περιλαμβάνει πλοία από τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ, κατευθύνεται ανατολικά μέσω της Μεσογείου για να βοηθήσει στην άμυνα της Κύπρου. Ο Μακρόν διέταξε επίσης το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» να πλεύσει στη Μεσόγειο, ενώ έστειλε μια φρεγάτα και μονάδες αεράμυνας στο νησί.

Επιπλέον, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα στείλει πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για τη φύλαξη των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εγγύησης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Aspides».

Την ίδια στιγμή, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon παραμένει στο Πόρτσμουθ για ανεφοδιασμό, ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ ξεκαθάρισε ότι το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales δεν θα σταλεί στη ζώνη των επιχειρήσεων.

