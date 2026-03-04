Υποβρύχιο «χτύπησε» φρεγάτα του Ιράν στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 100 αγνοούμενοι

Επίθεση από υποβρύχιο δέχθηκε ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα, με αποτέλεσμα να αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 100 ανθρώπων.

Επίθεση από υποβρύχιο δέχθηκε η ιρανική φρεγάτα «IRIS Dena», όπως ανέφεραν στο Reuters πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα. Τουλάχιστον 100 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 78 έχουν τραυματισθεί από επίθεση.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα, Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού. Ο υπουργός δεν είχε διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης σ' αυτό το πολεμικό πλοίο.

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα «Iris Dena», όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Σρι Λάνκα προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Ο Βιτζίτα Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια αυτού του ναυαγίου.

