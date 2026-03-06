Η εφορία «βάπτισε» δάνειο 240.000 ευρώ μεταξύ μητέρας και κόρης, δωρεά και επέβαλε βαρύ πρόστιμο

Ισπανικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χρηματική παροχή μεταξύ μητέρας και κόρης, κρίνοντας πως το δάνειο ύψους 239.966 ευρώ ήταν συγκάλυψη για την αποφυγή φόρων.

Μητέρα και κόρη στην Ισπανία είχαν υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό δανείου ύψους 239.966 ευρώ. Το έγγραφο παρουσιάστηκε στις φορολογικές αρχές τον Οκτώβριο του 2013, τέσσερις μήνες μετά τη μεταφορά των χρημάτων.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το ποσό ήταν άτοκο και έπρεπε να επιστραφεί στα επόμενα πέντε χρόνια. Ωστόσο, η κόρη δεν προέβη ποτέ σε μία τέτοια ενέργεια...

Η νέα παράταση αποπληρωμής

Τον Ιούνιο του 2021, οι δύο γυναίκες υπέγραψαν και δεύτερο συμφωνητικό για παράταση του δανείου έως το 2024. Και πάλι, η επιστροφή των χρημάτων δεν έγινε ποτέ και τα πράγματα δυσκόλεψαν απότομα.

Η Υπηρεσία Επιθεώρησης των Φορολογικών Υπηρεσιών της Αστούριας κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Τον Ιανουάριο του 2024, εκδόθηκε απόφαση που επέβαλε φόρο κληρονομιάς και δωρεάς επί του ποσού των 239.966 ευρώ, καθώς η έλλειψη επιστροφής μετέτρεψε το δάνειο σε... δωρεά.

Τι ορίζει ο νόμος για τις δωρεές μεταξύ συγγενών;

Ο νόμος ορίζει ότι οι δωρεές μεταξύ συγγενών είναι παραδόσεις χρημάτων που γίνονται για «ευγενείς σκοπούς», δηλαδή δεν περιμένει επιστροφή χρημάτων. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη παροχή θεωρήθηκε δωρεά και όχι δάνειο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πληρωμές μεταξύ γονέων και παιδιών υπόκεινται στον Φόρο Κληρονομιών και Δωρεών. Αν και δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό για να παρέμβει η εφορία, όταν οι δωρεές ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ, οι χρήστες και η τράπεζα υποχρεούνται να ενημερώσουν τις αρχές.

Το «τσουχτερό» πρόστιμο στην οικογένεια

Η φορολογική αρχή επέβαλε πρόστιμο της τάξεως των 44.018 ευρώ σε μάνα και κόρη. Το ποσό αυτό προέκυψε από τον φόρο των 40.119 ευρώ για τη δωρεά, συν 3.889 ευρώ σε τόκους υπερημερίας (οι πρόσθετοι τόκοι που πληρώνει κάποιος, όταν δεν εξοφλήσει το χρέος του στην προβλεπόμενη ημερομηνία).

Η κόρη κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αστούριας, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για άτοκο δάνειο το οποίο είναι συνηθισμένο μεταξύ των μελών μίας οικογένειας και σε καμία περίπτωση για μία δωρεά. Ισχυρίστηκε, επίσης, πως η καθυστέρηση οφειλόταν σε οικονομικές δυσκολίες της επιχείρησής της.

Το Δικαστήριο δεν συγκινήθηκε και απέρριψε τους ισχυρισμούς της, δικαιώνοντας τη φορολογική αρχή. Στην απόφασή του τόνισε την παθητική στάση της οικογένειας όσον αφορά την είσπραξη και την επιστροφή των χρημάτων.

Συγκεκριμένα, η απόφαση ανέφερε: «Η έλλειψη αποπληρωμής δείχνει μία παθητικότητα τόσο του δανειστή στην είσπραξη της πίστωσής του, όσο και του δανειολήπτη στην επιστροφή της. Όλες αυτές οι ενδείξεις δικαιολογούν την ύπαρξη δωρεάς».