Μια καφετέρια που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να παρακολουθεί τους εργαζομένους της, μετρά την παραγωγικότητα και τους χρόνους.

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος τομέων όπως η βιομηχανία ή το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της οργάνωσης και την επιτάχυνση των διαδικασιών. Τώρα αυτή η τεχνολογία αρχίζει να φτάνει και στην εστίαση, προκαλώντας όπως είναι φυσικό αντιδράσεις, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεπάγεται υπερβολικό έλεγχο.

Ένα παράδειγμα είναι το NeuroSpot Barista, ένα σύστημα που αναλύει εικόνες βίντεο για να παρακολουθεί τι συμβαίνει σε μια καφετέρια. Μέσω καμερών εγκατεστημένων στον χώρο, το πρόγραμμα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και υπολογίζει δεδομένα, όπως ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία των παραγγελιών ή το επίπεδο δραστηριότητας των εργαζομένων.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, καταγράφεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων, οι κινήσεις τους, πόσους καφέδες ετοιμάζει ο καθένας κ.λπ. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά και στην παρακολούθηση του χρόνου που περνούν οι πελάτες στο κατάστημα, από άτομα που βρίσκονται εκεί πάνω από μία ώρα έως άλλους που μένουν μόλις ένα τέταρτο.

This coffee shop uses AI to track the productivity of baristas and how much time customers are spending in the shop.



The NeuroSpot Barista Staff Control and Customer Monitoring Video Analytics Module, are tools designed to enhance the efficiency.pic.twitter.com/67eXamwLc4 February 17, 2026

Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για να εντοπίσει περιόδους αυξημένου φόρτου εργασίας, να αναδιοργανώσει βάρδιες ή να βελτιώσει τη συνολική καθημερινή λειτουργία του καταστήματος. Όσοι υποστηρίζουν αυτή την τεχνολογία τη συγκρίνουν με άλλα προγράμματα διαχείρισης που βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, βάσει συγκεκριμένων δεδομένων και στη μείωση των εξόδων.

Εργασιακά, τεχνικά και νομικά ζητήματα

Οι βασικές επικρίσεις επικεντρώνονται σε τρία σημεία. Από τη μία πλευρά, υπάρχει ο αντίκτυπος στην ευημερία των εργαζομένων, καθώς το να αισθάνονται ότι παρακολουθούνται συνεχώς μπορεί να αυξήσει την πίεση στον κλάδο. Σε αυτό προστίθεται και το νομικό σκέλος, καθώς στην Ισπανία αυτού του είδους ο έλεγχος πρέπει να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, να υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού και να περιορίζεται η χρήση των πληροφοριών.

Ένα ακόμη στοιχείο που μπαίνει στο παιχνίδι είναι ότι και οι ίδιοι οι πελάτες περιλαμβάνονται στην ανάλυση, καθώς καταγράφεται ο χρόνος παραμονής και οι μετακινήσεις τους εντός του καταστήματος. Κάτι που διευρύνει τη συζήτηση σχετικά με το μέχρι πού θα πρέπει να φτάνει η χρήση της τεχνολογίας...

