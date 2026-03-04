Ανακοινώθηκε η τιμή του iPhone 17e στην Ελλάδα: Πολύ πιο φτηνό στις ΗΠΑ

Το Iphone 17e έρχεται στην Ελλάδα, αλλά η τιμή του θα απογοητεύσει τους καταναλωτές.

Το οικονομικό iPhone έρχεται και την Ελλάδα καθώς η Apple ανακοίνωσε ότι το μοντέλο 17e αναμένεται να κυκλοφορήσει στη χώρα μας στις 11 Μαρτίου. Πρόκειται για το πιο οικονομικό μοντέλο της σειράς 17, που στις ΗΠΑ κοστίζει 599 δολάρια.

Ωστόσο, στην Ελλάδα το iPhone 17e δεν θα είναι και τόσο οικονομικό, καθώς η τιμή ξεκινάει από το 719 ευρώ. Πρόκειται για την έκδοση με τα 256GB αποθηκευτικό χώρο. Η έκδοση των 512GB ανέρχεται στα 979 ευρώ, δηλαδή στα ίδια χρήματα με το σαφώς ανώτερο iPhone 17.

Το νέο iPhone 17e θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο, λευκό και ροζ χρώμα με χωρητικότητα 256GB ή 512GB, με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου και την επίσημη κυκλοφορία να ακολουθεί στις 11 Μαρτίου.

Αναλυτικά οι τιμές του IPhone 17e στην Ελλάδα

iPhone 17e (256GB) – 719 ευρώ

iPhone 17e (512GB) – 979 ευρώ

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ