Όλα τα διαθέσιμα παιχνίδια PlayStation Plus για τον Μάρτιο

Η σειρά μηνιαίων παιχνιδιών PlayStation Plus για τον Μάρτιο περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια διαθέσιμα σε όλα τα μέλη του PlayStation Plus.

Βελτιώστε το χτύπημά σας στο γήπεδο στο PGA Tour 2K25, αναζητήστε την περιπέτεια στο Monster Hunter Rise, απολαύστε ένα μείγμα από farm sim συναντά την περιπέτεια πρώτου προσώπου με το Slime Rancher 2 και εξερευνήστε έναν τεράστιο φανταστικό κόσμο για πολλούς παίκτες στο The Elder Scrolls Online. Όλοι αυτοί οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι στα μέλη του PlayStation Plus από την Τρίτη 3 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου.

PGA Tour 2K25 | PS5

Βγείτε στα μεγαλύτερα στάδια του γκολφ και αποδείξτε ότι μπορείτε να ανεβείτε ανάμεσα στους μεγάλους. Ανταγωνιστείτε στην απόλυτη δοκιμασία: Το Πρωτάθλημα PGA, το U.S. Open και το Open Championship κάνουν το ντεμπούτο τους στο PGA TOUR 2K. Ανεβείτε στις τάξεις σε ένα διευρυμένο MyCareer, όπου κάθε γύρος χτίζει την κληρονομιά σας. Δημιουργήστε το μονοπάτι σας προς το μεγαλείο με τη νέα προσαρμογή του MyPlayer, τα αναβαθμισμένα Δέντρα Δεξιοτήτων και τα προηγμένα εργαλεία Course Designer. Στη συνέχεια, δοκιμάστε την ευκαιρία σας ενάντια στους καλύτερους σε ranked, casual και cross-platform multiplayer.

Monster Hunter Rise | PS5, PS4

Η παγκόσμια επιτυχημένη σειρά Monster Hunter επιστρέφει με μια σειρά από νέες δυνατότητες παιχνιδιού, πρωτότυπα τέρατα και μια ιστορία εμπνευσμένη από την αρχαία ιαπωνική λαογραφία. Εξατομικεύστε τον κυνηγό σας, επιλέξτε από 14 μοναδικούς τύπους όπλων, στρατολογήστε τους συντρόφους σας Palico Felyne και Palamute Canyne και εξοπλίστε τον εαυτό σας για να εξερευνήσετε μια σειρά από τεράστιους, πλούσια λεπτομερείς χάρτες κυνηγιού. Είτε προτιμάτε να πάτε μόνοι είτε να απολαύσετε την παρέα μιας τετραμελούς ομάδας, η έξυπνη κλιμάκωση δυσκολίας εγγυάται μια δίκαιη και συναρπαστική μάχη. Ο ακαταμάχητος κύκλος του Monster Hunter παραμένει, με κάθε επιτυχημένο κυνήγι να αποδίδει τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή και την αναβάθμιση των όπλων και της πανοπλίας σας, επιτρέποντάς σας να κυνηγάτε πιο σκληρά τέρατα και να συλλέγετε πιο πολύτιμους πόρους.

Slime Rancher 2 | PS5

Το Slime Rancher 2 είναι η συνέχεια του βραβευμένου, επιτυχημένου πρωτότυπου παιχνιδιού που έχει απολαύσει πάνω από 15 εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως. Συνεχίστε τις περιπέτειες της Beatrix LeBeau καθώς ταξιδεύει στο Rainbow Island, μια μυστηριώδη γη γεμάτη αρχαία τεχνολογία, άγνωστους φυσικούς πόρους και μια χιονοστιβάδα από νέες λάσπες που κουνιούνται, τρέμουν και ανακαλύπτονται. Καθώς η Beatrix προσπαθεί να ξετυλίξει τα μυστικά του νησιού και να αποκαλύψει τον πραγματικό του σκοπό, θα χτίσει, θα ράντσο και θα καλλιεργήσει μέσα σε ένα όμορφο θερμοκήπιο, του οποίου οι λαμπεροί γυάλινοι τοίχοι της δίνουν πλήρη θέα στον πρισματικό παράδεισο που τώρα αποκαλεί σπίτι της.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

Κάθε θρύλος ξεκινά από κάπου, και στο The Elder Scrolls Online, ξεκινά από εσάς. Γράψτε την ιστορία σας σε ένα ζωντανό κεφάλαιο του μακρινού παρελθόντος του Tamriel, που λαμβάνει χώρα σχεδόν 1.000 χρόνια πριν από το εμβληματικό The Elder Scrolls V: Skyrim, και ανακαλύψτε έναν κόσμο γεμάτο περιπέτεια και δυνατότητες. Ταξιδέψτε στην απέραντη γη του Tamriel και ανακαλύψτε έναν κόσμο περιπέτειας. Εξερευνήστε τα δάση μανιταριών του Morrowind, πολεμήστε εχθρούς Daedric στα βασίλεια του Oblivion ή αντιμετωπίστε άλλους παίκτες σε μάχες PvP. Το The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλες τις κύριες ζώνες κεφαλαίων, βιομάδες και τόξα αποστολών σε όλο το Tamriel*.