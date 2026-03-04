Τι θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου του Ντόναλντ Τραμπ: Το συνταγματικό πρωτόκολλο διαδοχής (vid)

Τι θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου του Ντόναλντ Τραμπ; Το πρωτόκολλο που μπορεί να τεθεί σε ισχύ μιας και τα πράγματα... δυσκολεύουν.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε σημείο χωρίς επιστροφή μετά τα πρόσφατα πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξουδετέρωση του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ ο υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα στην αρχή τους.

Μετά τον θάνατο του Ανώτατου Χαμενεΐ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι επρόκειτο για μια προληπτική κίνηση δολοφονίας, πριν ο Χαμενεΐ προλάβει να πράξει το ίδιο εναντίον του.

Οι δηλώσεις του Πιτ Χέγκσεθ

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, 4 Μαρτίου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της μονάδας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και εξοντώθηκε.

Ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε επίσης στη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου σε διεθνή ύδατα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η μάχη δεν προοριζόταν ποτέ να είναι «δίκαιη» και ότι οι Ιρανοί καταρρέουν. «Έρχονται περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα επιθέσεων. Μόλις ξεκινήσαμε», πρόσθεσε ο υπουργός.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση θανάτου του Ντόναλντ Τραμπ: Το συνταγματικό πρωτόκολλο διαδοχής

Ο Τραμπ, έχοντας ήδη επιβιώσει από απόπειρα δολοφονίας κατά την προεκλογική του εκστρατεία, έχει περιγράψει το πλαίσιο των ενεργειών σε περίπτωση που πεθάνει εν ενεργεία. Σε βίντεο από τον Φεβρουάριο του 2025, προειδοποίησε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, το Ιράν θα αφανιστεί πλήρως.

Αν και δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες οδηγίες του, υπονόησε ότι δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στη χώρα αυτή. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το άμεσο πρωτόκολλο προβλέπει την ανάληψη των καθηκόντων από τον Αντιπρόεδρο JD Vance.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, σε περίπτωση απομάκρυνσης, θανάτου, παραίτησης ή ανικανότητας του Προέδρου, οι εξουσίες και τα καθήκοντα του αξιώματος μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο.

Εάν ο Vance αναλάβει την εξουσία, θα επιλέξει τη δική του ομάδα και θα υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας του Τραμπ. Δεν θα διεξαχθούν νέες εκλογές μέχρι να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο της τρέχουσας θητείας.

