Γιατί η Κίνα σιωπά για την αρπαγή του Μαδούρο και την εξόντωση του Χαμενεΐ; Οι υπολογισμοί του Πεκίνου

Η Κίνα δεν αντέδρασε στην αρπαγή και στην εξόντωση δύο ηγετών που αποτελούσαν παραδοσιακούς συμμάχους της. Τι σημαίνει η σιωπή του Πεκίνου;

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξουδετέρωσε δύο από τους στενότερους συμμάχους της Κίνας: τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο πρώτος βρίσκεται υπό κράτηση σε σωφρονιστικό ίδρυμα της Νέας Υόρκης, αφού απήχθη από το Καράκας από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε μια έκτακτη νυχτερινή επιδρομή. Ο δεύτερος σκοτώθηκε σε πυραυλική επίθεση στο κέντρο της Τεχεράνης, στο πλαίσιο μιας κοινής αποστολής των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr