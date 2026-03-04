«House of Cards»: Το βίντεο αλά ντόμινο της Μοσάντ για το καθεστώς του Ιράν

Η Μοσάντ βγαίνει από τις σκιές και ενθαρρύνει ανοιχτά τους Ιρανούς διαδηλωτές να βγουν στους δρόμους κατά του καθεστώτος, την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επιβίωσε από ισραηλινό πλήγμα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Μοσάντ (Ινστιτούτο Πληροφοριών και Ειδικών Αποστολών του Ισραήλ) ενθαρρύνει επίσημα και ανεπίσημα τους Ιρανούς διαδηλωτές να ξεσηκωθούν. Η υπηρεσία δημοσίευσε ένα βίντεο στα Φαρσί, με το μήνυμα ότι το ιρανικό καθεστώς μοιάζει με έναν χάρτινο πύργο που είναι έτοιμος να καταρρεύσει.

Στο βίντεο, τα πρόσωπα κορυφαίων Ιρανών ηγετών που έχουν δολοφονηθεί εμφανίζονται πάνω σε τραπουλόχαρτα. Ο μεταφορικός αυτός πύργος από χαρτιά γκρεμίζεται, προκαλώντας ένα φαινόμενο ντόμινο που συμβολίζει την πτώση της εξουσίας.

Η καμπάνια της Μοσάντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Συλλογή πληροφοριών από τους πολίτες

Εκτός από την ενθάρρυνση των διαδηλώσεων, η Μοσάντ ζήτησε από τους Ιρανούς πολίτες να τραβούν φωτογραφίες από εκρήξεις και πλήγματα εντός της χώρας. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα των ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων.

Επιπλέον, η υπηρεσία ζήτησε τη βοήθεια του πληθυσμού για τη συλλογή πληροφοριών που θα βοηθήσουν στον σχεδιασμό μελλοντικών επιχειρήσεων. Η κίνηση αυτή της υπηρεσίας να βγει από την αφάνεια θεωρείται ασυνήθιστη και δείχνει ότι ο ιρανικός πληθυσμός αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα για την ανατροπή του καθεστώτος.

مهم نیست امروز چه کسی انتخاب میشود سرنوشت او قلم زده شده، تنها ملت ایران راهبر آتی خود را انتخاب خواهند کرد pic.twitter.com/dwyRW6ZB4U — Mossad Farsi (@MossadSpokesman) March 3, 2026

Ζει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ; Και αν ναι, πάει για διάδοχος του θρόνου;

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται την ώρα που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να επέζησε από πλήγμα των ισραηλινών δυνάμεων. Στόχος ήταν ένα κτίριο στην πόλη Κομ, όπου φέρεται να συνεδρίαζε η 88μελής Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων για να επιλέξει τον επόμενο Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι η κατασκευή ισοπεδώθηκε εντελώς. Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα είναι ζωντανός και ότι δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη όταν σκοτώθηκε ο Ανώτατος Ηγέτης.

Ο Μοτζτάμπα θεωρείται από το καθεστώς ως ο πιθανότερος διάδοχος του πατέρα του. Είναι ένας κληρικός μεσαίας βαθμίδας με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και θεωρείται σκληροπυρηνικός.

Εδώ και χρόνια, αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές φιγούρες στο θρησκευτικό κατεστημένο του Ιράν. Η επιρροή του είναι τέτοια που πολλοί τον θεωρούσαν ως τον μοναδικό επικρατέστερο υποψήφιο για να αναλάβει τα ηνία της χώρας μετά τον πατέρα του.

