Υπουργείο Εξωτερικών: Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Αθήνα δηλώνει πως η στήριξη προς την Κύπρο είναι διαρκής, αλλά η παρουσία της έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα.

Η Ελλάδα δεν έχει καμία εμπλοκή σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, ξεκαθάρισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η στήριξη της Αθήνας προς την Κύπρο «είναι διαρκής».

Η κ. Ζωχιού διευκρίνισε ότι δεν εκτιμάται πως υπάρχει μείζον ζήτημα ασφαλείας αυτή τη στιγμή, ωστόσο η χώρα εκφράζει την αλληλεγγύη της «κάθε στιγμή και με όποιο τρόπο χρειαστεί», επισημαίνοντας τον σταθερό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε πως όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι προληπτικά και εφαρμόζονται βάσει πρωτοκόλλου, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα «δεν συμμετέχει και δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο» σε επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Όπως πρόσθεσε, η ελληνική συνδρομή στην Κύπρο έχει αποκλειστικά αμυντικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να εκληφθεί ως συμμετοχή στον πόλεμο, ενώ επανέλαβε ότι η Αθήνα τάσσεται υπέρ του καθολικού σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, ανέφερε ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες, ενώ από το Ιράν δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα, με τους Έλληνες υπηκόους στη χώρα να είναι λιγότεροι από 100.

