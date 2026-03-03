Οι 2 χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο: Το σενάριο με 5 δισ. νεκρούς σε 1 ώρα

Δύο χώρες» θα επιβίωναν αν ξεκινούσε πυρηνικός πόλεμος, ο οποίος θα μπορούσε να σκοτώσει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε κάτι παραπάνω από μία ώρα.

Την ώρα που η κρίση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται στο επίκεντρο, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, πολλοί στρέφουν το μυαλό τους στο χειρότερο σενάριο: αυτό του πυρηνικού πολέμου.

Μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν την Παρασκευή (28/2) και τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το Ιράν εξαπέλυσε αντίποινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και η Ιορδανία έχουν αναφέρει επιθέσεις με πυραύλους ή drones που θεωρούνται ότι προέρχονται από το Ιράν.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Ιράν, εκτοξεύοντας επίσης πυραύλους στο Λίβανο και υπόσχεται να στείλει στρατεύματα σε εδάφη για να προχωρήσουν και να καταλάβουν πρόσθετες στρατηγικές περιοχές στο Λίβανο ώστε να αποτραπεί πυρπόληση κοινοτήτων στα σύνορα του Ισραήλ.

Το πως θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να προσδιοριστεί, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν για έναν πυρηνικό πόλεμο, ο οποίος θα ήταν ικανός να αφανίσει τον πλανήτη.

Οι δύο χώρες που θα επιβίωναν σε πυρηνικό πόλεμο

Η συγγραφέας και ερευνητική δημοσιογράφος Annie Jacobsen, η οποία έγραψε το βιβλίο «Nuclear War: A Scenario», αναφέρει ότι μόνο δύο χώρες θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου: η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία .

Μιλώντας στο podcast Diary Of A CEO, η Jacobsen σκιαγράφησε μια ζοφερή εικόνα για το τι θα προκαλούσε ένας παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος, λέγοντας ότι περίπου πέντε δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ήταν νεκροί μέσα στα πρώτα 72 λεπτά.

Τι θα συνέβαινε πραγματικά στη Γη αν ξέσπαγε πυρηνικός πόλεμος

Με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γης να έχει αφανιστεί και το έδαφος να καταστρέφεται την πυρηνική φωτιά, η Jacobsen τόνισε ότι μία από τις συνέπειες θα ήταν το πέρασμα σε μια μικρή εποχή παγετώνων.

«Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, σίγουρα οι μεσαίες γεωγραφικές ζώνες, θα καλυφθεί με στρώματα πάγου. Μέρη όπως η Άιοβα και η Ουκρανία θα είναι απλά χιονισμένα για 10 χρόνια. Η γεωργία θα αποτύχει, και όταν η γεωργία αποτυγχάνει, οι άνθρωποι απλώς πεθαίνουν. Πέρα από αυτό, οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να έρχονται σε επαφή με τον ήλιο και θα αναγκαστούν να ζουν υπόγεια λόγω της ραδιενέργειας», ανέφερε.

Η Jacobsen συνεργάστηκε με τον ειδικό στο κλίμα, καθηγητή Brian Toon, ο οποίος αποκάλυψε τις δύο χώρες στον κόσμο που θα μπορούσαν να «διατηρήσουν τη γεωργία τους». Πρόκειται για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Ποιες χώρες θα ήταν ασφαλείς σε περίπτωση παγκόσμιου πολέμου

Κανένα μέρος δεν είναι 100% ασφαλές στο ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά κάποιες χώρες θεωρούνται πιο «ασφαλείς» από άλλες. Οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο είναι η γεωγραφική απομόνωση, η στρατιωτική ουδετερότητα, τα φυσικά εμπόδια (βουνά, ωκεανοί) και πολιτική σταθερότητα.

Οι χώρες που παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια είναι οι:

Ισλανδία : Απομονωμένη στον Ατλαντικό, με μικρό πληθυσμό και ουδετερότητα.

: Απομονωμένη στον Ατλαντικό, με μικρό πληθυσμό και ουδετερότητα. Ελβετία : Έχει στρατηγική ουδετερότητα πάνω από 200 χρόνια, ισχυρά αμυντικά οχυρά στα βουνά και σχέδια επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου.

: Έχει στρατηγική ουδετερότητα πάνω από 200 χρόνια, ισχυρά αμυντικά οχυρά στα βουνά και σχέδια επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου. Νέα Ζηλανδία: Μακριά από μεγάλες στρατιωτικές συρράξεις, με ισχυρή αυτονομία τροφίμων και φυσικούς πόρους.

Μακριά από μεγάλες στρατιωτικές συρράξεις, με ισχυρή αυτονομία τροφίμων και φυσικούς πόρους. Νότια Αφρική: Σχετικά απομονωμένη και πολιτικά σταθερή περιοχή, αλλά πιο ευάλωτη σε περιφερειακές εντάσεις.

Σχετικά απομονωμένη και πολιτικά σταθερή περιοχή, αλλά πιο ευάλωτη σε περιφερειακές εντάσεις. Παταγονία (νότια Αργεντινή/Χιλή): Πολύ απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.

