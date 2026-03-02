Μπορεί το Ιράν να χτυπήσει τη βάση της Σούδας στην Κρήτη; Τι ισχύει για την εμβέλεια των όπλων (vid)

Μετά τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε βρετανικές στην Κύπρο, επικρατεί το ερώτημα για το αν το Ιράν μπορεί να πλήξει τη βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά και την επίθεση του Ιράν σε βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Το ερώτημα, πια, που επικρατεί και βάζεις σε σκέψεις τον ελληνικό λαό είναι αν οι ιρανικοί πύραυλοι ή drones μπορούν να χτυπήσουν τη στρατιωτική βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Τα γεωγραφικά δεδομένα: Η απόσταση Σούδας-Ιράν

Από την Κρήτη μέχρι το Ιράν η ευθεία απόσταση κινείται γύρω στα 2.300-2.500 χιλιόμετρα, ενώ απ' το δυτικό Ιράν μπορεί να πέσει στα 2.100. Αυτή η διαφορά καθορίζει αν ένα όπλο που διαφημίζεται για εμβέλεια 2.000 χιλιομέτρων είναι οριακά εντός ή εκτός στόχου.

Το Ιράν, όσον αφορά τους βαλλιστικούς πυραύλους, διαθέτει συστήματα μέσης εμβέλειας με επιδόσεις έως και 2.000 χιλιόμετρα, αλλά και μοντέλα που μπορούν να φτάσουν τα 2.500.

Αν το δούμε μαθηματικά, υπάρχει ένα «θεωρητικό παράθυρο» ώστε ορισμένα συστήματα να περιλαμβάνουν την Κρήτη, ειδικά αν γίνει εκτόξευση από τη δυτική μεριά της χώρας. Ωστόσο, η εμβέλεια εξαρτάται από το φορτίο, την ακρίβεια και το προφίλ της πτήσης. Το κυριότερο είναι πως ένα τέτοιο πλήγμα θα έπρεπε να διαπεράσει ένα περιβάλλον γεμάτο ραντάρ και αντιπυραυλικές διατάξεις, που σε κατάσταση συναγερμού λειτουργούν στο μέγιστο.

Το αδύνατο σενάριο και τα μειονεκτήματα των drones

Όσον αφορά τα drones, υπάρχουν εκτιμήσεις για αυτονομία πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, όμως πολλοί αναλυτές αμφισβητούν τα νούμερα σε συνθήκες μάχης και με το ανάλογο βάρος κεφαλής.

Ένα drone έχει δύο δομικά μειονεκτήματα: χρειάζεται πολλές ώρες πτήσης, άρα είναι αρκετά ευάλωτο σε παρεμβολές και εντοπισμό και πρέπει να περάσει πάνω από χώρες ή ακτές με ισχυρή επιτήρηση.

Η συντομότερη διαδρομή προς την Κρήτη περνάει αναγκαστικά πάνω απ' το Ιράκ και εν συνεχεία την Τουρκία ή τη Συρία και την Ανατολική Μεσόγειο. Κάθε πορεία που επιχειρεί να αποφύγει αυτά τα περάσματα, πηγαίνοντας νοτιότερα μέσω Ιορδανίας ή Σαουδικής Αραβίας, αυξάνει κατακόρυφα την απόσταση και τις πιθανότητες αναχαίτισης.

Το «πλέγμα» ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο για τους βαλλιστικούς πυραύλους

Τέλος, για τους βαλλιστικούς πυραύλους, το εμπόδιο δεν έχει να κάνει τόσο με τις υπερπτήσεις, αλλά με την άμυνα. Ένας ίχνος σε τέτοια απόσταση ενεργοποιεί αμέσως την αλυσίδα εντοπισμού.

Το ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ακριβώς αυτό, αν δηλαδή μπορεί ο πύραυλος να περάσει μέσα απ' το πλέγμα αισθητήρων και αντιπυραυλικών δυνατοτήτων.

