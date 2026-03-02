Εκτάκτως στην Κύπρο ο Δένδιας: Στέλνει ναυτικό και αεροπορία η Ελλάδα (vid)

Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» βρίσκονται οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με το ΚΥΣΕΑ να αποφασίζει την αποστολή μαχητικών F-16 και της φρεγάτας «Κίμων» στην Κύπρο. Εκτάκτως και ο Νίκος Δένδιας στη Μεγαλόνησο.

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η ρευστότητα που προκαλεί η πτώση του καθεστώτος στο Ιράν θέτουν την ελληνική διπλωματία και τις Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.

Με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής προς κάθε κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+ μεταστάθμευσαν ήδη στην Κύπρο, συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου.

Κατεπείγουσα επίσκεψη Δένδια στη Λευκωσία: Και η φρεγάτα «Κίμων» στη Μεγαλόνησο

Στο πλαίσιο αυτών των ραγδαίων εξελίξεων, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει εσπευσμένα στην Κύπρο, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και περιλαμβάνει σειρά διαβουλεύσεων με την κυπριακή ηγεσία για τον πλήρη συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Παράλληλα με τα μαχητικά αεροσκάφη, μετά την επικοινωνία Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο τη φρεγάτα Belharra - «Κίμων» και μια ΜΕΚΟ. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις κινήσεις μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, αξιολογώντας διαρκώς τα δεδομένα για να διασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

