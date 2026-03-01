Νέο κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ: Στους 9 οι νεκροί από ιρανικό πύραυλο στο Μπέιτ Σεμές

Εννέα νεκροί στο Μπέιτ Σεμές από ιρανικό πύραυλο, νέο κύμα επιθέσεων από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Θύματα και σε ΗΑΕ και Κουβέιτ.

Στους εννέα ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από την πρόσκρουση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου στην πόλη Μπέιτ Σεμές, στο Ισραήλ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 20 άτομα, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Four people were killed by an Iranian ballistic missile impact in Beit Shemesh, Magen David Adom says.



Footage shows the moment of the impact. pic.twitter.com/tJHgxJoTae March 1, 2026

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στο σημείο έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, ιατρικά κλιμάκια, καθώς και ελικόπτερο για τη διακομιδή των τραυματιών. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύματος επιθέσεων, κάνοντας λόγο για την έβδομη και όγδοη φάση της επιχείρησης «Honest Promise 4».

Στη σχετική ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, δεν διευκρινίζονται συγκεκριμένοι στόχοι, γίνεται ωστόσο λόγος για επιθέσεις «σε μεγάλη κλίμακα» εναντίον του «εχθρού».

Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στο Ισραήλ. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τρεις νεκρούς και 58 τραυματίες από ιρανικά πλήγματα, ενώ στο Κουβέιτ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 32 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες να εντείνονται προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης.

