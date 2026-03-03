Στριμωγμένη η Χίλαρι: Χτυπάει το τραπέζι φωνάζοντας «τελείωσα με αυτό» στην κατάθεση για Έπσταϊν

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του ζεύγους Κλίντον, τα χέρια του πρώην προέδρου έτρεμαν, κάτι που ήταν περισσότερο εμφανές όταν σήκωνε το ποτήρι ή κρατούσε τα χαρτιά του.

Νέα πλάνα από την κατάθεση για την υπόθεση Έπσταϊν δείχνουν τον Μπιλ Κλίντον να τρέμει και την έξαλλη Χίλαρι να χτυπάει το τραπέζι και να σηκώνεται έξαλλη, λέγοντας: «Τελείωσα με αυτό», έδωσε στη δημοσιότητα η ισχυρή Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών ενεπλάκη σε επικές φωνές με τους υποστηρικτές του δόγματος MAGA κατά την ένορκη κατάθεσή της την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο σύζυγός της, του οποίου τα χέρια έτρεμαν καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του, έδωσε τελικά απαντήσεις σε μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό δράστη Τζέφρεϊ Έπσταϊν.

