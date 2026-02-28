Η συγκλονιστική στιγμή που βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν πέφτει σε γειτονιά του Κατάρ

Παρά την αναχαίτιση, τα συντρίμμια βαλλιστικού πυραύλου έπεσαν κοντά στη Ντόχα, προκαλώντας πανικό και μεγάλες φωτιές.

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφοντας τη στιγμή που βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος αποδίδεται στο Ιράν, πέφτει σε κατοικημένη περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Ντόχα του Κατάρ. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές, με απανωτές εκρήξεις και μεγάλες εστίες φωτιάς να ξεσπούν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που χτυπήθηκαν από τα συντρίμμια.

Το υλικό, που διαδόθηκε ταχύτατα στα social media, φέρεται να δείχνει πύραυλο ο οποίος πιθανώς αναχαιτίστηκε και κατέπεσε σε συνοικία, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους της περιοχής. Η ένταση των εκρήξεων και η φωτιά που ακολούθησε ενίσχυσαν τους φόβους για τον κίνδυνο που διατρέχει ο άμαχος πληθυσμός σε περίπτωση αστοχίας ή αναχαίτισης πυραυλικών επιθέσεων.

Epic moment of a fragment from a downed Iranian ballistic missile falling right near a busy street in a residential area in Doha, the capital of Qatar.

Locals are openly running along the roads and filming the scene, barely avoiding the detonation of leftover fuel. pic.twitter.com/Sb5wf8JApi — 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) February 28, 2026

Η στιγμή της πτώσης κοντά στη Ντόχα

Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν αναχαιτίστηκε, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάσταση στη χώρα παραμένει σταθερή. Ωστόσο, οι εικόνες από το βίντεο δείχνουν πως ακόμη και σε περίπτωση επιτυχούς αναχαίτισης, τα συντρίμμια μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο γενικευμένης κλιμάκωσης, καθώς μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε μαζικά αντίποινα, στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου, όπως το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναφορές υπάρχουν και για επιθέσεις προς τη Σαουδική Αραβία.

Παράλληλα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε την απομάκρυνση κατοίκων από τη συνοικία Ζουφάιρ, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία φέρεται να στοχοποιήθηκε από ιρανικούς πυραύλους. «Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες και τους κατοίκους στη ζώνη του Ζουφάιρ. Ζητούμε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε με σφοδρότητα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας» κρατών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Ιορδανία. Στην ανακοίνωση δεν γίνεται ρητή αναφορά σε επίθεση εναντίον της ίδιας της Σαουδικής Αραβίας, αν και δημοσιογράφοι μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις νωρίτερα στη Ριάντ.

